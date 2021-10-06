知情人士：习近平不会赴罗马出席二十国集团峰会

彭博社引述四位知情人士透露，中国外交官已通知二十国集团官员，中国国家主席习近平目前不打算亲自赴意大利出席本月举行的峰会。

据报道，中方在上个月于佛罗伦萨举行的二十国集团峰会筹备协调人会议上传达了这一信息。三位知情人士透露，中国代表称习近平不打算前往罗马的原因之一是，根据中国的防疫规定回国需要进行隔离。

知情人士也称，此后至今没有就此事进行任何沟通，而今年会议的东道国意大利尚未收到任何正式回复。北京经常在最后一刻公布领导人的出行计划，可能直至临近10月30日的峰会才会将最终决定告知意大利政府。

习近平自去年初就没有离开过中国，是二十国集团领导人中暂停出访时间最长的一位。不过他以视频方式出席过一些活动，包括金砖国家领导人峰会以及许多双边通话。

另据新华社报道，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪将同美国总统国家安全事务助理沙利文在瑞士苏黎世举行会晤。

中国外交部发言人华春莹今天称，两人的会晤是根据中美元首9月10日通电话达成的共识，而且经中美双方商定。

华春莹还说，杨洁篪和沙利文将就中美关系及有关问题交换意见。

这是两人自今年3月充满火药味的阿拉斯加会谈之后，第二度会面。《南华早报》早前引述消息人士透露，双方可能探讨习近平和美国总统拜登举行面对面会谈的可能性。

英国《金融时报》早前报道，消息人士称，拜登在9月通话中提议双方举行面对面会谈，但习近平对此没有做出回应。美国曾考虑趁二十国集团峰会期间举行习拜会。