法国参议员李察率访团抵达台湾

法国参议院友台小组主席李察（Alain Richard）率团访台，今早（6日）抵达。

据台湾《联合报》报道，李察访团今早7点前抵达台湾，由台湾外交部次长曾厚仁代表接机。外交部说，李察等人抵离以及在台期间的各项活动规划安排，均配合中央流行疫情指挥中心的防疫规定。

台湾外交部昨天说，李察应台湾政府邀请于6日至10日访问台湾，访团成员还包括友台小组两位副主席布依松（Max Brisson）及乔瑟芙（Else Joseph）、外交暨国防委员会副主席卡迪克（Olivier Cadic）等四名跨党派参议员，以及参议院友台小组执行秘书高玉笛（Judith Bout）。这次是李察在2015年及2018年之后第三度访台。

李察等人访台期间将与台湾总统蔡英文、行政院长苏贞昌、立法院长游锡堃、监察院长陈菊、外交部长吴钊燮会面，双方将就疫情后经济复苏、区域安全局势、台法持续交流合作等议题交换意见。

他们也将与台湾经济部、卫生福利部、陆委会等相关部会首长会面，并参访基隆沙湾历史文化园区等文经设施。

今年3月，法国参议院友台小组曾计划访问台湾考察对抗冠病经验，据法国媒体“字母A”（La Lettre A）报道，中国大陆驻法大使卢沙野当时致函李察，要求取消访台行程。据报道，卢沙野的做法当时引发李察强烈不满。

台湾外交部发言人欧江安昨天说，面对中国大陆打压，李察还是非常坚定的要率团访台，表达对台湾的友好，以及支持自由民主的坚定决心，台湾觉得非常感动，也令人敬佩。