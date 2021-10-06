中国官媒刊文：国产品牌迎来难得机遇期

中国国务院旗下的《经济日报》今天在头版刊发署名金观平的评论文章指出，中国消费者变得更倾向本土品牌，国产品牌正迎来难得的机遇期。

文章写道，阿迪达斯二季度财报显示，中国市场营业收入同比下降16%。公司CEO斯珀·罗斯称，中国消费者已经变了，他们更倾向本土品牌。同时，中国国产品牌安踏的市值远超阿迪达斯，成为全球第二大体育品牌。阿里研究院发布的《2021中国消费品牌发展报告》显示，2020年，中国国产代表性品牌销售额是2016年的17.9倍。

文章借此探讨国产品牌越来越受青睐的原因说，大的背景是，中国经济在走过量的扩张后，下一步是质的提升，多年来制造业大国为全球代工的积淀，使中国企业具备打造品牌的实力，广阔的中国市场也需要属于国人自己的品牌。

文章进一步从供给端、需求端以及现实条件分析指出，中国有全球最完备的供应链体系，市场规模和潜力巨大，还有全球最大的信息通信网络，令人惊诧的物流配送速度，将逐步过渡到以国内需求为主的模式，同时消费升级加快，本土文化自信和消费者意识开始觉醒，人们不再盲目崇拜他国。

文章还说，中央强调深化供给侧结构性改革，加快构建新发展格局，推动高质量发展，这需要供给端的改善，通过优化供给创造和引领需求，挖掘内需潜力，联通国内外市场，“品牌的打造和放大，应是其中关键一环”。

2020年世界品牌500强中，中国有43个品牌上榜，美国则有204个品牌上榜，文章指出，中国品牌建设依然滞后，品牌数量虽多，但市场认可度低、品牌附加值低和竞争力弱等问题依然存在。

文章最后强调，要用系统和全局的思路谋划具有中国特色的品牌之路，政府应在基础研究和品牌塑造方面发挥引导作用，企业要加大研发投入，重塑工匠精神，消费者则需增强文化自信，提升国货品牌认同度。