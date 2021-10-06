民调：台民众对三个主要政党表现失望

台湾民意基金会针对台湾民众对于民进党、国民党、民众党三个主要政党的好感，做成于“感情温度计”的测量，越热代表越有好感。民调发现，民众于民进党的平均温度达到53.19度、国民党为45.1度、民众党为47.28度。台湾民意基金会董事长游盈隆分析，结果显示台湾绝大多数人，对三个主要政党的表现都比较失望。

据《自由时报》报道，台湾民意基金会今天发表9月全台性民意调查专题报告，主题为“台湾人对三个主要政党的感觉”。

民调针对“政党感情”这部分作了深入调查， 且首次纳入台湾民众党，让民众用0到100度表达对政党的好感与反感，0度表示最冷，最强烈的反感；而100度表示最热，最强烈的好感；50度表示没什么感觉，既无好感也无反感”。

根据民调，44.4%对民进党的感情温度是51度以上，24.8%没有感觉，26.8%的感觉是49度以下。换言之，最新民意显示，在20岁以上台湾人中，有44%对民进党有好感，27%有反感，25%无感。从平均温度看，20岁以上台湾人对民进党的感情温度是53.19度。

至于国民党的感情温度，25.2%对国民党的感情温度是51度以上，37.6%没有感觉，32%的感觉是49度以下。换言之，最新民意显示，在20岁以上台湾人中，有25%对国民党有好感，32%有反感，38%无感。从平均温度看，20岁以上台湾人对国民党的平均感情温度是45.1度，远低于50度。

而民调显示，28.9%对民众党的感情温度是51度以上，38.1%没有感觉，26.1%的感觉是49度以下。换言之，最新民意显示，在20岁以上台湾人中，有29%对民众党有好感，26%有反感，38%无感。从平均温度看，20岁以上台湾人对民众党的平均感情温度是47.28度。

游盈隆分析，台湾人对三个主要政党的感觉虽明显有别，对执政的民进党的感情温度却只有53.19度，严格来讲仅略高于无感的50度，而对两个主要在野党的感觉偏冷，较少正面的欣赏、肯定和接纳，尤其对最大在野党国民党的感情温度只有45.1度，甚至还不如台湾民众党 47.28 度。

游盈隆认为，些意味着台湾绝大多数人对三个主要政党的表现失望，这无疑是台湾政党政治较低潮、较乏善可陈的时刻，这也暗示如果这三个政党未来不对症下药，力图振作，台湾人很可能未来将继续在三个“不成器”的选项中做无奈的选择与托付。