林郑在施政报告中为国安法辩护

香港行政长官林郑月娥在她当前任期最后一次施政报告中，捍卫了中国大陆实施的《香港国安法》，称它扭转香港的乱局，为这个金融中心带来了稳定和更好的治理。

据彭博社报道，林郑月娥周三向立法会发表施政报告，她在施政报告的前言指出，在《香港国安法》和“爱国者治港”的保驾护航下，香港特区已回到“一国两制”的正确轨道，管治秩序已恢复正常。林郑月娥迄今未说明她是否将在明年6月的五年任期届满后再次参选。

近几个月来，内地官员一再要求对香港的住房危机采取行动。香港中联办主任骆惠宁上周呼吁官员必须加大力度解决住房问题。

另综合香港01和《星岛日报》报道，香港政府提出《北部都会区发展策略》，林郑月娥提到，下届政府或将设立副司长职位，负责领导包括“北部都会区”、“明日大屿愿景”等大型区域发展。

林郑月娥宣读《施政报告》时说，要有效落实《北部都会区发展策略》，建设北部都会区，特区政府须提升高层督导，强化跨局跨部门协作，制订成效指标方便监察，并与深圳市政府紧密联系，共同推进相关项目。

在政策局方面，林郑认为，可设立文化体育及旅游局、分拆运输及房屋局，扩大创新及科技局为创新科技及工业局，改变香港“工业式微”的观感，并重组民政事务局为青年及地区事务局。

此外，林郑提到要强化管治团队，已要求公务员事务局局长按着“能者居之”的原则，在未来数月检视现时公务员高层职位的选拔聘任机制，务求把最有远见和能力的官员放在最适合的位置，并邀请公务员叙用委员会参与有关工作。

林郑月娥又指，近年设立专职专责的专员职位渐见成效，例如文物保育专员、体育专员和粤港澳大湾区发展专员等，特设专员职位，可凸显政府对该政策范畴的重视、避免政出多门或求助无门的不理想情况。

她已提议各局长可多以专员职位推动相关工作，例如设立儿童事务专员和海滨事务专员，应有助劳工及福利局、发展局在政府内外分别推动保护儿童和美化维港海滨的工作。