台防长：两岸情势是从军以来最严峻时刻

台湾国防部长邱国正今天（6日）在立法院说，现在的两岸情势是他从军40年以来最严峻的时刻。

综合台湾《联合报》及《自由时报》报道，台湾立法院今天审查2400亿元（新台币，约116.7亿新元）海空战力提升特别条例草案，邱国正赴立院进行业务报告，并备质询。

国民党立委曾铭宗就国防部在特别条例说明中宣称当前敌情日益严峻进行质询，邱国正答说，当下情势确是他从军以来最严峻的时刻。

被问到台湾国防处于危机状态，“急迫性”是指一年、两年还是五年的问题时，邱国正回应说，军方平常都有整备，也有基本能力，战备因应则要经过演练推敲，而对他军人身份来看，这“急迫性就在眼前”。

对于立院报告书中提到，研判在2025年后，中国大陆区域拒止、反介入及封锁控制台海周边能力日趋完备，对台湾防卫作战形成重大挑战，是否代表大陆在2025年将具备犯台能力？

邱国正回应说，大陆目前已有犯台能力，但要看发动战争后的成本和结果，而2025年是大陆犯台成本压到最低时。不过他认为，虽然大陆现在有犯台能力，但有考量而不会轻启战端。

路透社今天早前报道，美国总统拜登周二说，他和中国大陆国家主席习近平就台湾问题进行了谈话，双方同意遵守台湾协议。

邱国正说，国防部就是做好军事准备，政治考量是另一层次，如果要作战，台军一定站在最前线，会努力强化最好的战备，

中国大陆近来连续五天共派出150架次军机进入台湾防空识别区，但昨天进入西南防空识别区的大陆军机只有一架，邱国正说，每个演训都有阶段，大陆军方要演训多久他不知道，但一定会有起终点，这没什么特别奇怪。