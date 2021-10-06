林郑：积极推展基本法23条立法 加强学校国安教育

香港特首林郑月娥今天（6日）在任内最后一份《施政报告》中说，港府将积极推展《基本法》23条本地立法，也会加强国安教育，提高香港市民特别是青年人的守法意识和国安意识。

综合星岛日报及香港电台报道，林郑月娥在《施政报告》中提及维护国家安全，她说，自《香港国安法》在去年6月30日颁布实施以来，香港维护国家安全委员会和相关部门履职尽责，依法防范、制止和惩治危害国家安全的行为和活动，但要做到全面保障国家安全，特区政府还有大量要做的工作，包括积极推展《基本法》第23条的本地立法工作。

她说，保安局长正参考过往的研究和资料、《香港国安法》的执行经验及法庭相关裁决，根据香港实际情况，就23条立法制订有效和务实的方案和条文，并拟备有效的宣传计划，不让反中乱港分子有机可乘，蛊惑人心。

她指出，除了23条立法，还包括检视或激活现有法例，确保执行部门有法可用，立法会已完成审议《2021年电影检查（修订）条例草案》是其中一例，其他须正视的议题包括打击假新闻、保障网络安全等，政务司司长会统筹有关工作。

在加强防范恐怖活动和对学校、社会团体、媒体、网络等涉及国家安全事宜方面，林郑说，会积极加强宣传、指导、监督和管理的措施。

其中，教育局长已要求学校拟订并尽快落实维护国家安全教育的计划，通过不同活动和模式加强国安教育，提高香港市民特别是青年人的守法意识和国安意识。

她说，六支纪律部队和两支辅助部队都致力加强培育青少年正向思维和守法意识的工作，其中惩教署会推出“并肩同行”计划和设立“正向实践坊”，协助在囚青少年。