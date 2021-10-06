林郑提新界北蓝图 拟设副司长领导北部都会区

香港行政长官林郑月娥今天（6日）在年度施政报告中提出发展新界北部的蓝图，根据蓝图，新界北部将成为可容纳250万人居住的新都会。

林郑月娥今天上午在立法会宣读上任以来最后一份施政报告，外界此前预料，解决土地房屋问题将是报告的重点。

综合香港东网、明报及星岛日报报道，林郑月娥在报告中提出，拟把香港北部建设成宜居、宜业、宜游的都会区，并开拓更多可供居住和产业发展的土地。

北部都会区包括元朗区和北区两个地方行政区，占地面积约300平方公里，其中包括天水围、元朗及粉岭、上水等已发展成熟的新市镇及其相邻乡郊地区，并有六个处于不同规划及建设阶段的新发展区和发展枢纽，覆盖由西至东的深港口岸经济带及更纵深的腹地。

港府今日会公布《北部都会区发展策略》，详细介绍都会区的规划背景、总体原则、目标和行动纲领，让社会各界讨论并发表意见。

林郑说，这是在一国两制框架下首份由香港特区政府编制，在空间观念及策略思维上跨越港深两地行政界线的策略和纲领。

目前在北部都会区内的多个已规划或规划中的发展项目，预计可提供约35万个住宅单位，整个北部都会区发展完成后，总住宅单位数目将达90万5000个至92万6000个，共可容纳约250万人居住

都会区内的职位数目将由现在的11万6000个，增加至65万个，包括15万与创科产业相关的职位。

另外，北部都会区的整合和扩容工作，会由以铁路为运输系统主要骨干所带动。《发展策略》中提出的铁路项目包括五条新铁路，当中会接驳到深圳前海、新皇岗口岸及罗湖新口岸。

林郑还提倡“双城三圈”，“双城”是香港和深圳，“三圈”由西至东分别是深圳湾优质发展圈、港深紧密互动圈和大鹏湾/印洲塘生态康乐旅游圈，有利港深政府共同促进两地在经济、基建、创科、民生和生态环境的紧密合作。

为实现上述规划，林郑月娥提到，下届政府或将设立副司长职位，负责领导包括“北部都会区”、“明日大屿愿景”等大型区域发展。

林郑说，要有效落实《北部都会区发展策略》，建设北部都会区，特区政府须提升高层督导，强化跨局跨部门协作，制订成效指标方便监察，并与深圳市政府紧密联系，共同推进相关项目。