林郑提新界北蓝图 拟设副司长领导北部都会区

发布 / 2021年10月6日 2:15 PM

更新 / 2021年10月6日 2:24 PM

香港行政长官林郑月娥今天上午赴立法会宣读上任以来最后一份施政报告。（彭博社）
香港行政长官林郑月娥今天上午赴立法会宣读上任以来最后一份施政报告。（彭博社）

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香港行政长官林郑月娥今天（6日）在年度施政报告中提出发展新界北部的蓝图，根据蓝图，新界北部将成为可容纳250万人居住的新都会。

林郑月娥今天上午在立法会宣读上任以来最后一份施政报告，外界此前预料，解决土地房屋问题将是报告的重点。

综合香港东网、明报及星岛日报报道，林郑月娥在报告中提出，拟把香港北部建设成宜居、宜业、宜游的都会区，并开拓更多可供居住和产业发展的土地。

北部都会区包括元朗区和北区两个地方行政区，占地面积约300平方公里，其中包括天水围、元朗及粉岭、上水等已发展成熟的新市镇及其相邻乡郊地区，并有六个处于不同规划及建设阶段的新发展区和发展枢纽，覆盖由西至东的深港口岸经济带及更纵深的腹地。

港府今日会公布《北部都会区发展策略》，详细介绍都会区的规划背景、总体原则、目标和行动纲领，让社会各界讨论并发表意见。

林郑说，这是在一国两制框架下首份由香港特区政府编制，在空间观念及策略思维上跨越港深两地行政界线的策略和纲领。

目前在北部都会区内的多个已规划或规划中的发展项目，预计可提供约35万个住宅单位，整个北部都会区发展完成后，总住宅单位数目将达90万5000个至92万6000个，共可容纳约250万人居住

都会区内的职位数目将由现在的11万6000个，增加至65万个，包括15万与创科产业相关的职位。

另外，北部都会区的整合和扩容工作，会由以铁路为运输系统主要骨干所带动。《发展策略》中提出的铁路项目包括五条新铁路，当中会接驳到深圳前海、新皇岗口岸及罗湖新口岸。

林郑还提倡“双城三圈”，“双城”是香港和深圳，“三圈”由西至东分别是深圳湾优质发展圈、港深紧密互动圈和大鹏湾/印洲塘生态康乐旅游圈，有利港深政府共同促进两地在经济、基建、创科、民生和生态环境的紧密合作。

为实现上述规划，林郑月娥提到，下届政府或将设立副司长职位，负责领导包括“北部都会区”、“明日大屿愿景”等大型区域发展。

林郑说，要有效落实《北部都会区发展策略》，建设北部都会区，特区政府须提升高层督导，强化跨局跨部门协作，制订成效指标方便监察，并与深圳市政府紧密联系，共同推进相关项目。

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