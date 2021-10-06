中国十大房地产开发投资最多省份出炉

中国房地产开发投资前十的省份分别是广东、江苏、浙江、山东、河南、四川、安徽、福建、湖北和湖南，主要与人口流动、城镇化率速度和经济发展速度相关。

据第一财经报道，记者根据中国国家统计局数据，对2020年31个省份的房地产开发投资数据和2011年以来的房地产开发投资增速统计梳理发现上述房地产开发投资前十的省份。

可以看到，房地产开发投资最多的主要是经济大省和人口大省。而从近年来的变化看，西藏、贵州、甘肃、广东、云南、陕西、河南、青海、浙江、江西位居前十，房地产开发投资增速主要与人口流动、城镇化率速度和经济发展速度相关。

数据显示，有三个省份2020年房地产开发投资超过万亿大关，分别是第一经济大省广东（17313亿元，3651.02亿新元）、第二经济大省江苏（13171亿元）和第四经济大省浙江（11414亿元）。

广东省统计局的数据显示，2020年广东房地产开发投资1.73万亿元，同比增长9.2%。同期广东商品房销售面积同比增长7.7%，增幅比前三季度提高8.6个百分点，为2018年以来的最高增速。

2020年，广东房地产开发投资比江苏多了4000多亿元。从近十年来的数据变化看，2011年至2014年，广东房地产开发投资一直少于江苏，但2015年广东反超江苏后，领先优势不断扩大。

这其中，人口增长带来的房地产需求增长是最大关键所在。七普人口数据显示，10年来，广东人口增加了2170.9万人。占全中国增量的30%。广东增长人数几乎与浙江、江苏、山东三省合计增加人数相当。同期，江苏的增量为608.8万人，仅为广东的28%。

广东省体制改革研究会执行会长彭澎分析，房地产开发投资与人口变化紧密相关，尤其是，如今土地指标都要与人口挂钩。广东这几年人口增速远快于江苏，每年增量相当于增加了一个中等城市的人口，一个中等城市就产生很大的房地产需求。

与广东相似，第四经济大省浙江虽然常住人口总量仅列全国第八，比第三经济大省山东少了3600多万。不过，一方面由于浙江经济发达，人均居民收入位居全国第三，仅次于上海和北京两大直辖市，购买力更强，整体的房价水平更高。另一方面浙江近十年来人口增加了1014万人，比同期山东增量高出77%。

数据显示，浙江的流动人口数量达到2555.75万人，仅次于广东，位居全中国第二。其中省外流入人口为1618.65万人，省内流动人口为937.1万人。十年来，全省流动人口增加6938.81万人，增幅为37.27%。浙江省统计局分析指出，这表明农村劳动力加速转移和经济快速发展促进了流动人口大量增加，尤其是浙江作为沿海发达省份，吸引了大量省外人口来浙江就业创业和生活。

2011年以来各省份房地产开发投资增速来看，西藏、贵州、甘肃、广东、云南、陕西、河南、青海、浙江和江西位居前十。这其中，除了广东和浙江这两个沿海省份由于大量的外来人口流入导致需求增长、房地产投资增速较快以外，其余八个省份全部来自中西部地区，其中，中部两个，西部六个。

西部省份增长快，一方面与这些地方的房地产开发起步较晚、基数较小有关。比如西藏2011年全年房地产开发投资5.13亿元。在基数较小的情况下，城镇化速度比较快，带来房地产投资快速增长。

甘肃、河南等省份的城镇化率提升幅度也都比较大。尤其是位于中部地区的户籍人口第一大省河南，城镇人口增量很大。相比之下，有三个省份的房地产开发投资呈现负增长，分别是辽宁、内蒙古和黑龙江。此外，吉林的房地产开发投资增速位居倒数第四。