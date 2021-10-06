获李嘉诚和何鸿燊注资的威马或寻求境外上市

首次获得境外资本的投资后，电动汽车企业威马或将放弃科创转投境外上市。

据第一财经报道，威马汽车宣布，公司将获得超过3亿美元（4.08亿新元）的D1轮融资，本轮融资由电讯盈科有限公司(下称“电讯盈科”)以及信德集团有限公司(下称“信德集团”)领投，参投方包括广发信德投资管理有限公司旗下美元投资机构等。

此外，公司还将会与其他国际知名投资机构签署D2轮融资协议，锦沄资本和光源资本以财务顾问身份参与本轮融资，预计两轮融资总额将达5亿美元。

威马此轮将获得的5亿美元融资是过去12个月中，国际资本市场对中国本土新势力纯电动整车企业的最大金额私募股权投资，也是该公司第一次获得境外资本的投资。

电讯盈科和信德集团分别是李嘉诚和何鸿燊控制的投资财团。威马汽车创始人沈晖介绍，引入境外资本的意义主要在于能够使得企业更加国际化，获得更多的国际资源，帮助企业寻求更多海外合作伙伴。但在业内看来，本轮境外资本的引入，或是威马放弃科创板、寻求境外上市的前兆。

2020年9月，威马汽车申报科创板，2021年1月，上海证监局官网显示，威马已完成上市辅导，上交所即将受理公司递交的申报材料。这意味着，威马汽车登陆科创板只剩下“临门一脚”。但到了2021年4月15日，有消息称“威马汽车已暂缓在科创板IPO的申请，至今仍没有进一步消息。

有业内人士告诉记者，随着科创板审核趋于严格，此前试图回A并在科创板上市的吉利汽车已经中止了上市计划，威马汽车可能也会转而寻求境外上市。

在此前的9月13日，威马汽车运营主体公司威马智慧出行科技（上海）股份有限公司（下称“威马智慧出行”）注册资本由12.09亿元（人民币，下同，2.55亿新元）降至6.89亿元，降幅达43.01%。而在7月26日，该公司注册资本刚从6.89亿增至12.09亿元。

此次注册资本的增减，也被外界认为是威马汽车在为境外上市搭建新的VIE结构。但威马汽车对此不予置评，仅表示“注册资本变化是公司基于战略需要与自身业务实际发展需求而做出的正常调整。”

造车是马拉松式的长跑，对于新势力来说，资本是助推企业走得更远的的关键因素之一。在威马之前，蔚来实现了赴美IPO，理想和小鹏则在美股和港股实现二次上市，哪吒和零跑也正筹备科创板上市。

在此之前，威马汽车已经获得超过370亿元的资金，在完成此次融资之后，其融资总额度会超过400亿元。但据威马此前的上市辅导总结报告，从2017年初到2020年9月间，其累计亏损约114亿元。

威马方面介绍，本轮融资所募集资金主要用于无人驾驶及其他智能化技术和产品研发，销售和服务渠道拓展等。截止目前，威马汽车已在全国超过200个核心城市交付覆盖，累计总销量超过7万辆，在造车新势力中位列第四位。

今年前三季度，威马汽车累计销量达29043辆，超过去年全年22495辆的销量，连续九个月实现同比上涨。但值得注意的是，今年随着零跑和哪吒的发力，威马汽车的销量已经连续几个月掉落至新势力前五之外。

在威马汽车主打的10万至20万元的主流电动车市场，今年以来越来越多新的竞争对手涌入，除了小鹏P5和零跑C11之外，有消息称特斯拉将推出定价更低的Model 2车型，而蔚来汽车也有计划在明年推出定位更低的副品牌。威马汽车要稳固自己的市场地位，需要在资本和零售市场都加速奔跑。