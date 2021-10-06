台外交部：美国对台政策不变

美国总统拜登称已和中国大陆主席习近平就台湾问题通话，双方同意遵守有关台湾的协议。台湾外交部今天（6日）回应说，已第一时间向美方确认，美国政府对台政策不变。

台海局势紧张程度加剧，中国大陆近来连续五天共派出150架次军机进入台湾防空识别区，路透社今天报道说，拜登周二说：“我和习近平讨论了台湾问题。我们同意……遵守台湾协议。”

拜登还说：“我们明白表达了我们的立场，不应改变任何现状。”

台湾外交部发言人欧江安今天说，已第一时间分别在台北与华府向美方确认，美国政府对台政策不变，即如美国务院本月3日发布的新闻声明所强调，美国将持续依据《台湾关系法》及“六项保证”，维系对台湾坚若磐石的承诺，并将持续协助台湾维持足够自卫能力。

欧江安还说，感谢拜登政府自上任以来多次强调对台湾的支持坚若磐石，并以实际行动力挺台湾。

欧江安强调，台湾将持续强化自我防卫能力，坚定维护台湾的自由民主制度，并持续加强与美国及其他理念相近国家合作与协调。

台湾总统府发言人张惇涵也说，已第一时间向美方确认，美国政府对台政策不变，将持续依据《台湾关係法》及“六项保证”，维持对台湾坚若磐石的承诺。

他还说，台湾会持续扮演台海及印太区域和平稳定贡献者的角色，呼吁北京当局善尽作为两岸及区域成员的责任。

大陆军机密集出现在台湾防空识别区，美国已两度表达关切。白宫发言人普萨基 （Jen Psaki）4日说，已透过外交管道，私下清楚传达讯息，敦促北京停止对台湾的军事，外交和经济施压及胁迫。

美国务院发言人普莱斯（Ned Price）3日称，中共加大对台军事压力，破坏区域和平与稳定，美国深感关切，敦促北京停止以军事、外交与经济手段对台施压及胁迫。

大陆外交部前天批评说，“台湾是中国的台湾，轮不到美国说三道四”。大陆官媒《环球时报》则称，这是另一种形式的“十一”空中阅兵，地点从天安门广场移到了台湾海峡，明确无误地宣示了大陆对台湾的主权。