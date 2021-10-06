消息：台雄升导弹打击范围可达中国大陆

台湾立法院外交及国防丶财政委员会今日联席审查军购特别条例草案，其中编列170亿元（新台币，下同，8.27亿新元）准备量产的“雄升导弹系统”最受瞩目。知情人士透露，“雄升导弹系统”就是增程型的雄二E地对地巡弋导弹，射程达到1200公里，打击范围可达中国大陆，具有源头打击战力，估计量产数量至少达到百枚以上。

据《自由时报》报道，知情人士透露，为审查军购特别条例草案及了解各项台产导弹量产计划内容，台湾立法院外交及国防委员会安排了两次机密性质考察，分别赴生产导弹的台湾中科院系统制造中心及北部反舰导弹中队考察。

中科院对立委展示包括雄二次音速反舰导弹丶雄三超音速反舰导弹以及陆射剑二导弹等多型武器系统，更首度将已量产服役的雄二E丶以及小批量生产的增程型雄二E地对地巡弋导弹向立委展示说明。

相关人士透露，军方过去从未将雄二E导弹对外公开展示及说明，这次也是立委与雄二E导弹丶增程型雄二E导弹的第一次近距离接触，当获知雄二E导弹射程可达600公里丶增程型雄二E导弹射程超越1000公里时，立委们的心中感受相当震撼，尤其在中国大陆不断对台派遣机舰之际，这次的导弹考察令他们对台湾国防实力丶捍卫台海安全决心，更加的有信心。

雄二E地对地巡弋导弹，首批量产型在2008年就已开始，传量产数量达到245枚，并且已在部队服役多年，此次列入军购特别条例“海空战力提升计划”内的“雄升导弹系统”，即为增程型的雄二E地对地巡弋导弹，目前已有小批量生产，以此次量产计划获配的预算达到170亿元分析，估计“雄升导弹系统”的量产型数量至少达到百枚以上，将大幅提升对中国大陆军事威胁的吓阻战力。