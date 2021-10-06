台防长：情势紧张 但绝不发动第一击

面对中国大陆军机在台湾防空识别区频繁活动，台湾国防部长邱国正今天（6日）说，台军绝对遵守不发第一击，飞行员因此承受了很大压力，他多次前往前线单位视导。

综合台湾《联合报》及《自由时报》报道，台湾立法院外交及国防委员会今天审查2400亿元新台币（116.8亿新元）、共八项军备的“海空战力提升计划采购特别条例”草案，邱国正在立院接受质询时做上述表示。

国民党前主席洪秀柱昨天针对大陆军机绕台说，大陆是要“对付那些三不五时出现的西方舰队”，台湾别老是“把这些事情往自己头上栽”，民进党立委林楚茵今天就此询问邱国正的看法。

邱国正回答说，现阶段像是“左邻右舍吵架，我们在中间，砖块、飞镖满头飞，我们能不紧张吗？”纵使对方（大陆）说不是针对台湾，但怎能不提高警觉？

他还说，“他（中共）讲不可能（军事举措）我们还半信半疑，何况他们还没有讲不可能（犯台）”，因此台方要有所因应。

国民党立委温玉霞询问，国防部提及大陆在2025年封锁台海等能力已经完备，而特别预算订定至2026年，特别条例能否即时突破大陆封锁？

邱国正说，发动战争与否在于中共的考量，台湾是采取防卫作为，没有攻击计划，而台湾除了加强戒备，编列特别预算就是意在提高犯台的大陆军队折损率。

中国大陆近来连续五天共派出150架次军机进入台湾防空识别区，是台湾军方自去年9月17日揭露相关动态以来数量最多，有学者解读这是展现实战编队攻击态势，意在震慑台独势力。