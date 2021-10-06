上海迪士尼一游客排队时昏倒身故

中国上海迪士尼乐园十一长假期间发生意外事件，一名男性游客在项目等候区域突然昏倒，送院抢救无效身亡。

上海迪士尼度假区昨天（5日）深夜在微信公号发布公告称，乐园内10月3日上午发生一起意外事件，一名男性游客在创极速光轮项目排队等候区域突然昏倒。

公告称，现场工作人员立即按乐园应急程序采取了急救措施，呼叫救护车将其送至最近的指定医院，后经抢救无效不幸身故。

据澎湃新闻报道，上海迪士尼度假区今天对此回应说，该名男性游客与一名女性朋友3日上午到上海迪士尼乐园，事发前在乐园仅游玩了不到两小时的时间。他们先共同游玩了景点“加勒比海盗：沉落宝藏之战”，之后男性游客只身前往创极速光轮排队，在室内排队半小时左右突然晕倒在排队等候区域。

对于有网民关注是否与项目太刺激或等候区太热有关，上海迪士尼度假区说，该游客晕倒前并未乘坐创极速光轮，一些网友关注创极速光轮的排队情况，该区域景点的排队在室内，有空调，该名游客在晕倒前排队约30分钟。

上海迪士尼度假区称，对这起不幸事件深感悲痛，将继续认真配合有关部门做好调查和善后工作，并继续为其家人提供所需帮助，对死者家属致以最深切的慰问。

创极速光轮位于上海迪士尼乐园内的“明日世界”主题园区，于2016年6月16日开放，开放时是全球迪士尼乐园中速度最快的过山车。

