陈柏惟涉肇事逃逸 国民党要求立即下台

台湾基进立委陈柏惟在罢免投票前被爆出10年前曾驾车肇事逃逸，国民党发言人凌涛今天说，根据判决书内容，陈柏惟当年肇事逃逸，没有即时下车查看、未报案、未送医、未停留，直接离开现场，事后警方调阅监视器才循线追缉到案，人品低劣无庸置疑，没有人品也没有专业，应该立刻请辞下台。

据《自由时报》报道，凌涛表示，陈柏惟涉及《刑法》的“肇事逃逸罪”，但从政以来未曾提过此事，是否有意隐瞒不堪的过去，混淆民众投票给他时的认知？

凌涛进一步指出，陈柏惟出面回应避重就轻，和解与肇逃是两件事，陈讲了他兼差、很辛苦，却始终没有解释自己到底有没有肇逃、为何肇逃、为何参政以来始终刻意隐瞒此事，“这种枉法狂徒竟然代表我们在国会殿堂修订法律？”

凌涛进一步指出，这就是民进党与民进党的侧翼，请问基进党曾经签过酒驾退选承诺书，现在需不需要帮陈柏惟签肇逃退选承诺书？凌涛并请台中乡亲要睁大眼睛看清楚，不要错误托付自己手中神圣的选票，陈柏惟这样的失格民代，根本不用等到人民用手中的权利下架，自己就应该立刻请辞下台。

对陈柏惟的删Q罢免案即将在本月23日投票，这也是刚刚接任国民党主席的朱立伦即将来临的首项任务，外界普遍认为陈柏惟罢免案是朱立伦领导国民党作战的第一关。

