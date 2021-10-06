防疫遏制消费 中国十一出行人数减少 

中国国庆“黄金周”期间旅游人数比疫情前减少了三分之一，表明政府遏制疫情措施正在对旅游业和消费构成压力。

据彭博社报道，中国交通运输部公布数据，昨日通过公路、铁路等交通网络出游人数较2019年下降33.8%，假期头五天的水平也持续在疫情前的三分之一。与2020年相比，每日出行人数减少逾5%。

为了实现冠病案例清零目标，中国采取了严格的隔离检疫和关闭企业措施，以遏制从7月底开始出现的输入性变异病毒聚集性疫情。政府官员建议在国庆假期期间避免非必要旅行和聚会，警示疫情进一步爆发风险。

高煤价导致电力供应短缺正迫使工厂停工，政府强硬的房地产政策亦对房地产投资构成压力，当前的疫情限制也正拖累消费。多位经济学家最近下调了对今年经济增长的预测。

牛津经济研究院亚洲经济主管奎斯（Louis Kuijs）在报告中写道：“最近爆发的新冠疫情仍对国内消费构成压力，这种压力可能会持续更长时间。”他将中国第四季度经济同比增幅预估从之前的5%降至3.6%，主要由于房地产调控的持续影响。

花旗分析师认为，休闲旅游有复苏迹象，但旅游收入的回弹可能滞后，因为旅程缩短，旅客年轻化以及产品打折。

影院票房收入在假日期间攀升，这表明消费者尽管减少了出行，但可能把钱花在了住处附近的休闲活动上。

根据票务公司猫眼数据，假期前五天票房收入为30亿元人民币（6.33亿新元），较2020年的27亿增加。但票房水平仍低于2019年的32.5亿元。