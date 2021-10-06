蔡英文：正告北京克制避免擦枪走火

针对中国大陆军机频繁绕台，台湾总统蔡英文今天（6日）批评说，大陆的做法已经严重破坏区域和平稳定，“正告北京当局，务必要有所克制，避免擦枪走火。”

中国大陆近来连续五天共派出150架次军机进入台湾防空识别区（ADIZ），是台湾军方自去年9月17日披露相关动态以来数量最多。

据台湾ETtoday新闻云报道，身兼民进党主席的蔡英文在中常会说，这几天看到大陆军机不断侵扰台湾西南空域，台军也随即升空拦截。

她说，区域情势的变化已成为国际社会共同关注的议题，对岸的做法已严重破坏区域的和平稳定，她要正告北京当局，务必要有所克制，避免擦枪走火。

台湾国防部长邱国正今天上午在立法院备询时指出，目前的台海局势是他从军40年来最严峻的时候，稍不注意就会擦枪走火。

他还说，大陆目前已有犯台能力，但要看发动战争后的成本和结果，而2025年是大陆犯台成本压到最低时。不过他认为，大陆现在虽有能力，但不会轻启战端。

另据路透社报道，美国总统拜登周二称已和中国大陆主席习近平就台湾问题通话，双方同意遵守有关台湾的协议。台湾外交部今天回应说，已第一时间向美方确认，美国政府对台政策不变。

此外，国民党主席朱立伦昨天已正式就任，蔡英文今天在中常会上说，期盼国民党在朱立伦带领下能让政党政治回到良性竞争常态，尤其这个会期，立法院有许多重大预算跟法案要处理，相信民众会期待，质询与审查可以尽快开始，而不是总是看到杯葛空转、官员枯坐一天的画面。

她还呼吁朝野政党对内彼此竞争，对外务必要一致团结。

