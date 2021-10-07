美高官：瑞士会谈为迄今最具意义高官对话 习拜年内将视讯会议

发布 / 2021年10月7日 8:32 AM

更新 / 2021年10月7日 12:03 PM

美国高级官员说，美国国家安全顾问沙利文与中共政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪在瑞士的对话是迄今美中在元首级别以下进行的接触中最有意义的一次。图为沙利文昨天离开会谈的酒店。（路透社）
美国高级官员说，美国国家安全顾问沙利文与中共政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪在瑞士的对话是迄今美中在元首级别以下进行的接触中最有意义的一次。图为沙利文昨天离开会谈的酒店。（路透社）

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美国官员昨天（6日）公布，美中两国原则上同意，两国元首将在年底前举行视频会晤。

据路透社报道，这名美国高级官员是在中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪在瑞士，与美国国家安全顾问沙利文会面后，公布这一信息。

白宫发言人普萨基就习拜视频会晤一事说：“我们仍在处理与会晤形式有关的问题，我们还没有最终细节。”

知情人士早前透露，中国外交官已通知二十国集团（G20）官员，中国国家主席习近平目前不打算亲自赴意大利出席本月举行的峰会。习近平自去年初起便没有跨出国门，是二十国集团领导人中暂停出访时间最长的一位。

在杨洁篪和沙利文两人之间的会谈方面，上述美国高级官员认为，此次会谈“比起我们迄今为止的领导人层级以下会谈更有意义和实质性”，华盛顿也希望这将成为双方在未来进行接触时的典范。

这名官员也强调，此次会面不应被理解为美中关系得到缓和，并说：“我们想要达成的目标是，确保美中之间的状态稳定，我们能够在这个状态下展开激烈竞争，但也要负责任地管控两国之间的竞争。”

中国央视新闻也报道，此次会谈是建设性的，有益于增进相互了解。双方就中美关系和共同关心的国际与地区问题全面、坦诚、深入交换意见。

双方也同意采取行动，落实9月10日两国元首通话精神，加强战略沟通，妥善管控分歧，避免冲突对抗，寻求互利共赢，共同努力推动中美关系重回健康稳定发展的正确轨道。

沙利文在瑞士苏黎世与杨洁篪会面时，提出中美负责任地与彼此竞争（responsible competition），杨洁篪则强调，中国反对以“竞争”来定义中美关系。

据央视新闻报道，杨洁篪在会上说，美国应深刻认识两国关系互利共赢的本质，“正确认识中方内外政策和战略意图”。

杨洁篪也说，中国重视拜登关于中美关系的积极表态，也注意到美国说无意遏制中国发展，不搞新冷战，希望美国采取理性务实的对华政策，同中国一道尊重彼此核心利益和重大关切，走中美相互尊重、和平共处、合作共赢之路。

杨洁篪重申，中美能否处理好彼此关系，事关两国和两国人民根本利益，攸关世界前途命运。中美合作，两国和世界都会受益。中美对抗，两国和世界都会遭受严重损害。

白宫则在官网上说，此次会谈是美中元首9月10日通话的后续跟进，并称两国领导人当时讨论了保持开放的沟通渠道，以负责任地管控两国间竞争的重要性。

沙利文在会上提出了美中有意合作应对重大跨国挑战的课题，以及如何管控两国关系中的风险。

沙利文也告诉杨洁篪，美国在继续增强国力并与盟友保持密切合作的同时，也将同中国继续进行高层接触，确保美中负责任地与彼此竞争。

双方也讨论了涉台、涉港、涉疆、涉藏、涉海和人权问题。杨洁篪对这些问题强调，中国要求美国切实尊重中国主权安全发展利益，停止利用上述问题干涉中国内政。双方也同意就重要问题保持经常性对话和沟通。

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