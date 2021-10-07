美高官：瑞士会谈为迄今最具意义高官对话 习拜年内将视讯会议

美国官员昨天（6日）公布，美中两国原则上同意，两国元首将在年底前举行视频会晤。

据路透社报道，这名美国高级官员是在中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪在瑞士，与美国国家安全顾问沙利文会面后，公布这一信息。

白宫发言人普萨基就习拜视频会晤一事说：“我们仍在处理与会晤形式有关的问题，我们还没有最终细节。”

知情人士早前透露，中国外交官已通知二十国集团（G20）官员，中国国家主席习近平目前不打算亲自赴意大利出席本月举行的峰会。习近平自去年初起便没有跨出国门，是二十国集团领导人中暂停出访时间最长的一位。

在杨洁篪和沙利文两人之间的会谈方面，上述美国高级官员认为，此次会谈“比起我们迄今为止的领导人层级以下会谈更有意义和实质性”，华盛顿也希望这将成为双方在未来进行接触时的典范。

这名官员也强调，此次会面不应被理解为美中关系得到缓和，并说：“我们想要达成的目标是，确保美中之间的状态稳定，我们能够在这个状态下展开激烈竞争，但也要负责任地管控两国之间的竞争。”

中国央视新闻也报道，此次会谈是建设性的，有益于增进相互了解。双方就中美关系和共同关心的国际与地区问题全面、坦诚、深入交换意见。

双方也同意采取行动，落实9月10日两国元首通话精神，加强战略沟通，妥善管控分歧，避免冲突对抗，寻求互利共赢，共同努力推动中美关系重回健康稳定发展的正确轨道。

沙利文在瑞士苏黎世与杨洁篪会面时，提出中美负责任地与彼此竞争（responsible competition），杨洁篪则强调，中国反对以“竞争”来定义中美关系。

据央视新闻报道，杨洁篪在会上说，美国应深刻认识两国关系互利共赢的本质，“正确认识中方内外政策和战略意图”。

杨洁篪也说，中国重视拜登关于中美关系的积极表态，也注意到美国说无意遏制中国发展，不搞新冷战，希望美国采取理性务实的对华政策，同中国一道尊重彼此核心利益和重大关切，走中美相互尊重、和平共处、合作共赢之路。

杨洁篪重申，中美能否处理好彼此关系，事关两国和两国人民根本利益，攸关世界前途命运。中美合作，两国和世界都会受益。中美对抗，两国和世界都会遭受严重损害。

白宫则在官网上说，此次会谈是美中元首9月10日通话的后续跟进，并称两国领导人当时讨论了保持开放的沟通渠道，以负责任地管控两国间竞争的重要性。

沙利文在会上提出了美中有意合作应对重大跨国挑战的课题，以及如何管控两国关系中的风险。

沙利文也告诉杨洁篪，美国在继续增强国力并与盟友保持密切合作的同时，也将同中国继续进行高层接触，确保美中负责任地与彼此竞争。

双方也讨论了涉台、涉港、涉疆、涉藏、涉海和人权问题。杨洁篪对这些问题强调，中国要求美国切实尊重中国主权安全发展利益，停止利用上述问题干涉中国内政。双方也同意就重要问题保持经常性对话和沟通。