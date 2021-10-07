美参议员促美国信息披露规定适用于中企

美国参议员卢比奥希望美国证券交易委员会在关注环境、社会和治理（ESG）问题时重点聚焦中国。

据彭博社报道，卢比奥周三致SEC主席詹斯勒（Gary Gensler）的信中写道，正在酝酿的要求上市公司披露更多有关员工多元化以及环境、社会和治理信息的规定也必须适用于在美国上市的中国公司。

他说，把它们排除在外将是“高度不一致和武断的”。卢比奥还希望在中国开展业务的美国公司和持有中国投资资产的基金也能发布同样的信息。

卢比奥的批评集中在中国政府对待中国新疆维吾尔族，以及近期对香港民主派人士的打压。

他表示，拟议的供应链脆弱性信息披露还应包括“政府或政府代理人”的潜在威胁。

卢比奥指出，“鉴于中共对中国及其他地区战略部门的控制，位于中国或依赖于中国合作伙伴的供应链对于韧性和可持续性构成风险。”

在卢比奥发出此信之际，詹斯勒已经在制定计划，让监管机构考虑近50条规则，包括加强企业在气候变化风险以及董事会多元化方面的信息披露规定。

卢比奥表示，如果该项规定在中美两国存在任何不一致，都将被视为这个拟议规则更多是关于政治而不是政策。他在信中总结说，如果不一致，将表明ESG规则是“在某些国内政治事务上影响发行人的武端企图。”

