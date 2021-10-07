美国防承包商隐瞒与中国联络人关系被刑事指控

一名前美国陆军直升机飞行员被控在国家安全背景调查表格上作虚假陈述而受到刑事指控。美国司法部说，这名国防部民间合同工多次与一位跟中国情报部门有关的女子发送信息、在海外会面并从她那里收受现金，但却一再声称他与外国公民没有任何接触。

据美国之音报道，美国司法部10月5日公布，现年66岁的圣迭戈居民莫伊尼安（Shapour Moinian）曾担任过美国陆军的直升机飞行员，退役后为多家国防承包商工作，也曾是美国海军的民间合同工，并多次接受国家安全背景调查。根据莫伊尼安最初出庭和保释听证时提出的申诉和披露，他在这些调查表上作了虚假陈述，一再声称他与外国国民没有任何接触。

他被控的罪名是，在例行的国家安全背景调查中，他没有披露与外国的联系。他在10月1日被捕，10月5日在圣迭戈的法院出庭。检察官说，在被捕时，莫伊尼安正准备移居韩国，为另一家为韩国政府生产军用飞机的国防承包商工作。

美国司法部声明，莫伊尼安2017年与一个在就业服务平台上伪装成招聘人员的中国公民进行交流。德国和法国都公开确认这是中国情报机构使用的一种做法。此后，莫伊尼安于2017年3月前往中国，当时他在一家获得批准的国防承包商参与多个项目，包括美国军方和一些盟友使用的高空无人侦察机。

返回美国后，莫伊尼安继续与他的这位中国联系人沟通，并向她通报他为她工作的进展。2017年9月，莫伊尼安再次前往海外，与她会面。在这次会面之后，莫伊尼安使用了一名亲戚的韩国银行账户，从他的中国联系人那里收到了付款后再把钱汇给他。

就在他这样做的同时，他在填写国安背景调查问卷时却明知故犯地做出了重大的虚假、欺诈性和虚构的陈述，自称在过去七年内，他与外国国民没有密切或持续的接触，也没有被要求担任顾问或考虑被外国国民雇用。

此后他继续与这位中国公民及其同事会面并收受现金。从2017年到2019年期间，他们会面的地点包括香港、澳门、印尼的巴里岛和台湾。

美国司法部指出，莫伊尼安2018年在从海外的另一次会面返回美国后，使用互联网搜索引擎进行了有关从事破坏活动、间谍活动、充当间谍和向外国出售军事信息的搜索。

美国联邦调查局在该地区的主任特工特纳（Suzanne Turner）在司法部的声明中说：“这起案件清楚地提醒我们中国情报机构将利用社交媒体开发策略来锁定、招募有价值的外国资产并保持与他们的联系，让这次逮捕对那些可能考虑隐藏他们的外国联系人，希望他们可以过双重生活而不被抓获的人的起到震慑作用。”

美国司法部说，尽管对莫伊尼安提出了起诉，但联邦调查局和海军刑事调查局仍在继续调查他的案子。

美国司法部的声明还指出，诉状仅仅是提出指控，被告在被证明有罪之前被假定为无罪。

