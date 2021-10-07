美官员辩论是否要求IMF总裁格奥尔基耶娃辞职

知情人士透露，美国财政部官员正在辩论美国是否应该要求涉嫌道德丑闻的国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃辞职。

据彭博社报道，向记者谈论美国立场的知情人士拒绝具名。美国财政部发言人拉曼娜（Alexandra LaManna）说：“IMF执董会目前正在进行评估，财政部要求对所有事实进行彻底和公平的核查，我们的首要责任是维护国际金融机构的诚信。”她拒绝透露财政部有关格奥尔基耶娃的决定是否会公开发布。

IMF执董会周三与格奥尔基耶娃会谈，这是对律所WilmerHale受世界银行委托所做调查进行评估的一部分。该调查声称，格奥尔基耶娃在任职世界银行期间曾向该行职员施压以提高中国的商业环境排名。格奥尔基耶娃在2019年出任IMF总裁。

IMF在声明中称，执董会“仍然致力于彻底、客观和及时的评估，预计很快会再次开会进一步讨论。”

作为IMF的最大股东，美国在这个问题上的立场很关键。

世行9月16日日在华盛顿发表声明，在对2018年《营商环境报告》进行调查后，发现存在严重道德问题，因此决定彻底放弃该系列报告。

独立调查指出，世界银行领袖包括格奥尔基耶娃在其担任世行行长期间，曾为提高中国在《营商环境报告》中的排名而施加压力。格奥尔基耶娃现为国际货币基金组织（IMF）总裁。

世行指，格奥尔基耶娃与一名顾问一起“施压”，要求“对中国数据点进行专门调整，在预计中国将在世行增资中发挥关键作用的同一时间努力提高该国的排名”。

格奥尔基耶娃表示，她不认同这项由外部律师事务所根据世行指示编撰的调查结果。