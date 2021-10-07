布林肯吁中国大陆停止派军机赴台附近空域

美国国务卿布林肯昨天（6日）谴责中国大陆派遣军机前往台湾附近的空域，呼吁大陆停止这一举动，以免出现误判的情况。

布林肯在接受彭博社的访问时说，中国大陆的做法具有挑衅性，并可能破坏稳定。他认为，这些做法具有危险性，因为这可能出现误判和误解的情况，并强调任何人不能通过武力，单方面改变现状。

中国大陆本月初相继派出150架次军机进入台湾西南防空识别区，台湾国防部长邱国正昨天在立法院备询时指出，目前台海局势是他从军40年来最严峻的时候，稍不注意就会擦枪走火。

布林肯过后在新闻发布会上强调，美台关系坚如磐石。 对于美中元首是否会在下来几周或几个月举行面对面会晤，布林肯说：“我们将拭目以待”。

美国官员同日在中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪与美国国家安全顾问沙利文会面后公布，两国原则上同意，美中元首将在年底前举行视频会晤。

知情人士早前透露，中国外交官已通知二十国集团（G20）官员，中国国家主席习近平目前不打算亲自赴意大利出席本月举行的峰会。习近平自去年初起便没有跨出国门，是二十国集团领导人中暂停出访时间最长的一位。

布林肯强调，美中关系是世界上最重要的关系之一，两国关系具有对抗性、竞争性和合作性的层面，并称气候变化挑战是一个双方可以合作处理的问题。

布林肯也说，美国希望中国以负责任的方式，处理中国恒大问题。