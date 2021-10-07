蔡英文会见法参议员李察 称将确保印太区域和平稳定

台湾总统蔡英文今日颁授“特种大绶卿云勋章”给赴台访问的法国参议院友台小组主席李察（Senator Alain Richard），表彰他对台湾的支持，以及对促进台法友好关系的贡献。李察表示，因为台湾在诸多领域带来贡献，包括对国际和平的贡献，因此采取支持台湾的立场。

据《自由时报》报道，蔡英文在颁赠勋章后致词说，李察不畏压力访问台湾，是台法关系开拓者。今年法国参议院也首次通过决议支持台湾参与国际组织案，这深化台法关系，颁授勋章是对李察的贡献表达感谢之意。

她表示，李察此次来访，就像是“家人来看我们”。

蔡英文说，这几年台法交流非常密切，也希望未来在各项产业有更多合作。她也借此机会感谢法国关注台海和平与稳定，并且支持台湾国际参与，“我们会持续善尽国际成员的责任，确保印太区域的和平稳定，也希望跟法国一起为世界做出更多的贡献”。

她还说，台湾与法国可以合作面向多元与广阔，感谢李察这次意义非凡的访问，未来也欢迎法国更多政界人士来访。

李察表示，非常感动接受这项荣誉，这对推动台法关系是非常重大的鼓舞，他要将此殊荣献给参议院全体同仁，因为是他们批准这项行程，也是他们通过支持台湾参与国际组织的案件。他强调，法国与世界上许多国家一样采取支持台湾立场，因为台湾在诸多领域带来贡献，包括经济上发展，高科技与健康领域，以及对国际和平的贡献等。

曾担任法国国防部长的李察参议员，此次率四位法国跨党派参议员访台，昨日清晨抵达。

据法新社报道，李察致辞时曾使用“国家”一词来形容台湾。

法国参议院代表团在中国大陆一再反对下抵台。台湾外交部介绍，这是李察第三次访台，访团成员包括跨党派四位友台小组的参议员，在他们鼎力支持之下，法国参议院5月以304票高票一致通过《支持台湾参与国际组织工作决议案》，创法国国会首例。