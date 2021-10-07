台积电：不会向美国公布敏感客户资料

美国商务部希望芯片制造商提供库存等被视为机密的信息，台积电法务副总经理暨法务长方淑华昨天（6日）说，事件还在评估中，但强调不会泄露客户敏感讯息。

据台湾《联合报》报道，方淑华昨天在一场论坛上被问及相关议题时说，客户信任是台积电重要竞争优势之一，公司目前仍在评估阶段，绝对会考量客户再做回应，也努力提升产能，协助解决车用芯片荒的问题，但强调台积电不会泄露真正的敏感资讯，尤其是客户的机密资讯。

方淑华强调，营业秘密与企业诚信非常相关，保护营业秘密就是维护企业诚信，因为营业秘密是企业竞争力的源头。

方淑华指出，台积电每年投入千亿元新台币研发，其中10%产出成果会以专利保护，大部分则用营业秘密保护。

此前据《韩国经济日报》报道，美国商务部长雷蒙多于美东时间上月23日在全球半导体峰会上说，美国政府需要更多有关芯片供应链的信息，以更充分了解导致芯片短缺的确切瓶颈。

他说，美国有办法能让相关企业交出数据，“虽然不希望走到那一步，但如有必要，我们会那样做”。

美国政府给三星电子、台积电等半导体企业45天的时间自愿交出数据。这一要求将使有关公司陷入困境，因为库存、订单、客户信息等在业内一直被视为机密。

台积电最大股东、台湾行政院国家发展基金管理会上月30日称暂时无法给出实质回应。