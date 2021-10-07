美海军将发布战略指南 意图迫使大陆放弃攻台

美国海军负责人透露，海军方面将在本周晚些时候发布国家战略指南文件，就美国海军和美国海军陆战队如何保持全球海上优势，加强战略伙伴关系，成功遏制中国大陆威胁提出具体规划。

据美国军事网站防务新闻（Defense News）报道，刚刚上任两个月的美国海军部长德尔托罗（Carlos Del Toro）10月5日在美国海军学院演讲时向学员们提前透露了这份战略指南报告。

他表示，“渴望的目标，很坦率地讲，不是与中国开战。没有人希望陷入冲突……遏止他们获取他们在试图获得的，包括占领台湾，是我们的最终责任。所以，我们现在做出必要的投资，今年，能够实际上更聚焦中国和我们有时在全球面临的其他许多威胁，是极为重要的。”

德尔托罗明确表示，中国大陆不仅对美国，而且对美国盟友和伙伴都构成了威胁，而且还威胁到二战以后维护世界和平的整套的国际规范。他表示，结成全球性的联盟和伙伴关系，将是这个战略文件的一个重要的组成部分。

德尔托罗在回答如何应对中国大陆对台湾的威胁问题时表示，美国海军要打造起与澳大利亚、印度、菲律宾、印度尼西亚等许多受到中国大陆威胁的印太地区的国家的联盟和合作伙伴关系。他强调，为台湾提供进行自卫所必要的武器和技术是“极为重要的”。

德尔托罗强调，希望能够通过这样的震慑迫使中国大陆放弃它的武统台湾的“终极目标”。