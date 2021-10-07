香港中文大学学生会今日（7日）发声明宣布解散。

据香港中文大学学生会面簿发出的声明，中大学生会于9月10日召开学生会联席会议，通过学生会代表会全体代表请辞及解散中大学生会的议案。

学生会指出，自今年2月以来，校方宣布停止代收学生会会费，并要求学生会向政府独立注册，自行承担法律责任。对此，学生会曾征询专业法律意见，大律师建议学生会“不需要”独立注册。若顺应法律意见，学生会50年的历史恐终于此朝；但是如果不这样做，则难以自处。

学生会指出，有鉴于此，为同学最大利益着想，学生会9月10日召开学生会联席会议，通过学生会代表会全体代表请辞及解散中大学生会的议案。

中大学生会写道：“自此，历五十一届，坚持由民主程序产生的中大学生会，成为历史...中大学生会虽已解散，但中大人仍在。”

香港中文大学学生会曾积极参与反修例运动。 2019年11月4日香港科技大学学生周梓乐堕楼，延至11月8日不治离世，触发黎明行动。

作为“黎明行动”的一部分，有香港中文大学学生及示威者发动“二号桥行动”投掷杂物到东铁线路轨和吐露港公路上以堵塞道路促成全民罢工，及后包括防暴警察在内的大批香港警察到场后与示威者在二号桥上爆发严重冲突。

香港警方发射逾2000枚催泪弹及橡胶子弹，出动水炮车等武器攻击示威者，示威者则用汽油弹、砖石、投石机及弓箭等武器还击，冲突期间多名示威者被俘虏，没有警员被俘，双方没有人员死亡。