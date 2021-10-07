华人置业提议私有化 股价大涨

由中国恒大集团一位长期支持者控股的华人置业集团在股价跌至18年低点后提出了私有化。

据彭博社报道，华人置业周三在港交所发表公告，亿万富豪刘銮雄家族控股的这家公司同意以每股4港元（0.70新元）的价格收购小股东所持股份，即以19.1亿港元的代价买下剩余25%的持股。刘氏家族控制着该公司约75%的股份。这比当前股价溢价 38%。在停牌一周恢复交易后，该公司股价周四上午飙升了31%。

刘氏家族已经控制了该公司约75%的股份。华人置业的私有化是该公司迄今为止最大步的一次后撤。刘銮雄长期力挺恒大集团及其亿万富豪主席许家印，也是多年来支持许家印冒险的扑克俱乐部“大D会”的牌友之一。

由于市场担心恒大崩盘影响中国内地和香港房地产业，华人置业股价也受到了冲击。今年8月开始减持之前，该公司一直是恒大的大股东之一。华人置业周三还表示，对跌跌不休的恒大股价能否改弦更张感到担忧。

该公司在公告中说：“董事对中国恒大集团的近期发展持审慎关注态度，包括其就流动资金及持续经营作出的若干披露，” 该公司还审慎关注“已由或将由中国恒大集团采取的补救措施未能有效落实，有关其财务及经营状况的可能后果及可能重大不利变动”。

华人置业预估，如果今年内全部出售所持恒大剩余股份，可能录得104亿港元的变现亏损，高于上月估算的约95亿港元亏损。

华人置业上周在停牌前在香港一度飙升33%至2.90港元。香港时间周四10:04，股价上涨29%，至3.73港元。

最终由刘銮雄的妻子陈凯韵持有的英属维尔京群岛公司Solar Bright为私有化要约人。一致行动人包括陈凯韵的母亲及刘銮雄的胞妹和胞弟。

华人置业行政总裁陈凯韵周三晚间在一份声明中表示，目前地产及金融市场存在加息等诸多不明朗因素，令集团股价走向难以预测，投资者面对的风险甚高。她说，她将公司私有化的决定是给予小股东一个没有流动性风险下套现的良机，把所有风险转移至她本人身上。

据彭博亿万富翁指数，身家67亿美元（91.03亿新元）的刘銮雄2014年在澳门被判犯有贿赂和洗钱罪后，辞去华人置业主席一职。 曾任娱乐记者的陈凯韵于2月被任命为行政总裁。

刘銮雄1986年取得华人置业的控制权，在香港、内地和英国开发住宅及商业地产，包括写字楼和购物中心。该公司在新冠疫情打击下于今年上半年录得亏损，但同时它在恒大的持股也构成了重大威胁。

华人置业2017年至2018年期间以每股15.80港元的均价买入了恒大约6.5%的股权。该股最近价格在3港元。高峰时期华人置业与陈凯韵共持有恒大近9%的股份。最近出售后该公司仍持有恒大4.4%的股份。

在停牌前，中国地产的市值约为 7.1 亿美元。文件显示，私有化提案对其全部已发行股本的估值为76.3亿港元。

