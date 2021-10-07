越南国足主帅：没说过中国队球员只有30分钟体力

有中国媒体此前报道，越南国家足球队主教练朴恒绪认为中国队球员只有30分钟体力。朴恒绪昨天在中国队与越南队卡塔尔世界杯预选赛12强赛赛前新闻发布会上对这一报道进行了驳斥，表示自己从没说过这样的话。

根据新华社报道，朴恒绪说，“我从未这样说过。中国媒体这样写，或许是希望给中国队的球员们带来额外的动力，但这是虚假的信息。”朴恒绪解释道，“中国队有四名归化球员，武磊效力于西甲联赛，中国有着很好的职业联赛体系，中国队的所有球员都很优秀。”

“中国队和越南队都输掉了前两场比赛，这场比赛对两队来讲都非常重要。我的球队和我确实都有很大的压力，但是我们会坚持自己的比赛风格。中国队的世界排名高于我们，这场比赛不会轻松，我们要保持专注，同时享受比赛的过程。”朴恒绪说。

在12强赛前，朴恒绪邀请曾经担任天津天海主教练的韩国同胞朴忠均加入越南队教练组。“朴忠均曾经在中超联赛执教，他给我们提了一些建议，但我不会透露细节。现在有很多韩国球员和教练在中超联赛效力，我和他们中的很多人都进行了交流。” 朴恒绪说。

对于朴恒绪的澄清，不少网民却表示，不管说没说，有这种看法的人不少；还有网民戏谑：“别看上场30分钟，酒吧能喝一宿”，“30分钟？高估了吧”。