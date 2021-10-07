澳前总理阿博特在台称要助台湾结束国际孤立情况

澳大利亚前总理阿博特今天（7日）称，他本周抵达台湾，目的是要协助台湾结束在国际上被孤立的情况。

综合台湾《联合报》和路透社报道，阿博特（Tony Abbott）前天抵达台湾，他并不是以任何官方身份访台。他将在明天应邀出席玉山论坛并发表专题演说，总统蔡英文今天也会会见阿博特。

澳洲现任总理莫里森（Scott Morrison）也强调，阿博特是以普通公民的身份抵达台湾。

阿博特在台湾总统府与总统蔡英文会面时，称赞台湾在没有加入世界卫生组织的情况下，在控制冠病疫情方面取得成功，台湾也让区域其他地方了解到，富裕的同時，也可以享有自由，并呼吁民主政体团结起来。

据台湾总统府的新闻稿，蔡英文在会上致词时说，澳洲政府对于印太区域的地缘政治变化，积极因应、调整战略，也跟美国、日本及印度，持续深化四方安全对话的合作，并且在会谈中，共同关心台湾议题。她也称，澳洲政府在许多国际场合公开声援台湾拓展国际空间，强调台海和平稳定的重要性。

蔡英文特别感谢阿博特对台澳洽签经济合作协定，以及对台湾加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）的支持，并且不断发声呼吁重视台海安全和平情势。

蔡英文今天也在总统府会见到访的法国参议员李察（Alain Richard），并颁授李察特种大绶卿云勋章，以表彰及感谢李察“不断在台法交流上开疆辟土、创下新的里程碑。”

蔡英文感谢法国在国际场域关注台海和平稳定的重要性，并支持台湾的国际参与，也说台湾会持续善尽国际成员的责任，确保印太区域的和平稳定。