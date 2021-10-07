被指给无病学生动手术 涉事民营医院停业

有网友反映，中国一名17岁的无病女学生被推上手术台，手术中途民营医院还让该女生打电话借钱。陕西安康市汉滨区政府调查后发现，该事件中不存在虚假手术问题，但在诊疗过程中，涉事医院存在管理不规范、告知不到位、医风医德不端正等问题，已对安康兴安医院停业整顿。

据澎湃新闻报道，微博名为“秦观四海”的网友6日发布《无病女学生被推上手术台，手术中途让打电话借钱，安康这家民营医院丧尽天良！》一文指，陕西省安康市一名未成年女学生路某甲浏览手机时，弹出安康兴安医院的咨询窗口。路某甲因身体不适，点开咨询，对方要求她到医院。

路某甲到院检查后，医生直接为她做手术。手术中途医生停下来让路某甲签字三张单子，主要为手术同意书和费用单子。路某甲感到不对劲，要求给家长打电话，医生制止了她，称有生命危险，让她赶快筹钱缴费，包括在花呗上借款。

事后家长把孩子带到另一所医院重新检查，发现安康兴安医院检查报告单上症状根本没有。家属质问安康兴安医院：为何家长不签字就做手术？为何制止孩子打电话给家长？为何诱导孩子借款？

陕西安康市汉滨区处置工作组7日通报，经查，该17岁女生在其同学陪同下到安康兴安医院就诊，医生诊断为宫颈赘生物。女生在手术知情同意书上签字后，医生对其实施了手术。不存在手术中签字、虚假手术问题。另外，在其他医院检查的部位与安康兴安医院手术部位不是同一部位。

不过工作组指出，在诊疗过程中，安康兴安医院在没有监护人陪同、签字的情况下对未成年人进行检查和手术，存在管理不规范、告知不到位、医风医德不端正等问题。

目前，已对安康兴安医院停业整顿，停止主治医生操某某执业活动，约谈并责令医院院长辞职，责令医院严肃处理业务副院长、科室主任和医生操某某。患者及家属已与医院就纠纷自行沟通协商一致。

