携程：受环球影城带动 北京成国庆旅游最热门地

携程发布报告指，中国国庆假期旅游前十的目的地中，北京排名第一。游客对北京的欢迎程度，受到环球影城带动。

据第一财经报道，携程10月7日发布《2021年国庆假期出游总结报告》。中国国庆假期旅游前十的目的地为：北京、上海、成都、广州、重庆、杭州、深圳、西安、武汉、南京。

受北京环球影城带动的关注度提升，北京超越上海、拔得今年国庆旅游目的地头筹。成都再次回升至国庆旅游目的地前三、重庆近年首次进入国庆旅游目的地TOP5城市行列。

根据北京市文化和旅游局发布的数据显示，10月1日至4日，全市重点监测的199家旅游景区（地区）累计接待游客771.1万人次，同比增长3.1%，与2019年基本持平；营业收入55189万元（人民币，下同，11618.68万新元），同比增长14.4%，比2019年增长82.8%。

其中，北京游客接待量排名前十的景区（地区）是：王府井接待70.0万人；前门大街景区接待65.9万人；南锣鼓巷接待40.1万人；什刹海风景区接待33.2万人；乐多港假日广场接待27.9万人；北京首创奥莱休闲驿站景区接待22.7万人；颐和园接待20.5万人；天坛公园接待20.4万人；北京市奥林匹克森林公园接待19.2万人；中粮·祥云小镇接待18.7万人。

此外，大热的北京环球度假区10月1至4日共入园人数10.5万人。

值得注意的是，在十大旅游目的地城市中，除了西安之外，其余城市均为中国经济总量前十的城市。而西安作为千年古都和大西北地区的龙头城市，不仅旅游资源十分丰富，而且人口总量已经位居全国第八。整体上看，近年来，在人口向大城市、都市圈集聚的同时，大城市的旅游也越来越火热。

广东省体制改革研究会执行会长彭澎分析，现如今，很多人选择到一座城市旅游就是为了去体验当地的饮食、文化、生活习惯等。大城市不仅美食、各种吃喝玩乐的地方多，而且各种基础设施和服务都很好，旅游起来很省心，吸引力大。同时，近年来随着城市群、都市圈的发展，尤其是高铁、城际铁路的建设，城市群内旅游火热，大城市是重要的交通枢纽和旅游集散地，很多人到大城市后，会到周边城市转转。

此外，受疫情影响，部分城市跨省游仍未开放，但目的地关注度在持续回暖，携程平台最被期盼旅游回归的目的地为：厦门、澳门、哈尔滨、泉州、福州。

这里面，东南沿海的著名旅游城市厦门位居榜首。根据厦门市统计局9月26日发布的厦门市旅游服务业发展现状调查分析，7月30日至8月13日，厦门市出现中风险地区，全市旅游业再次陷入停摆状态，旅行社暂停经营，全市酒店客房入住率从70%以上断崖跌至10%左右；9月12日，由于莆田疫情外溢导致厦门再次出现疫情，对缓慢复苏的旅游行业将造成更重大的打击。

厦门当地一家知名酒店的管理人士告诉记者：“往年我们这里中秋和国庆节生意都是十分火爆的，但今年受疫情影响，中秋活动纷纷取消，国庆假期我们也基本处于停摆的状态。”

10月4日深夜，厦门市应对疫情工作指挥部发布通告称，依据当前厦门疫情控制情况及相关规定，厦门鼓浪屿等公共场所将逐渐恢复开放。