中国国庆假期最后一日 港股大涨

中国“十一”假期最后一日，港股市场迎来大涨。

据中国证券报报道，港股三大指数10月7日早盘高开高走，恒指半日大涨近600点，涨幅为2.41%。恒生行业板块中，截至午间收盘，仅有能源板块下跌，其余全部上涨，资讯科技、医疗保健、地产建筑板块涨幅居前。

蓝筹股中，美团、恒基地产携手领涨，阿里巴巴、中国平安均涨逾5%，京东涨逾4%。此外，上海复旦、华虹半导体、中芯国际等芯片股同样大涨。

港股科技股表现强势。

据Wind数据，截至午间收盘，资讯科技板块大涨4.75%，领涨恒生行业板块；板块内，恒腾网络涨逾9%，网易、快手均涨逾8%，美团、明源云均涨逾7%，阿里巴巴、哔哩哔哩、金山软件均涨逾5%，京东涨逾4%。从成交额来看，腾讯排名第一，美团、阿里巴巴、中国平安紧随其后。

消息面上，“股神”巴菲特的老搭档查理·芒格旗下公司Daily Journal向SEC递交的文件显示，第三季度，Daily Journal购买了136740股阿里巴巴股票，使其持有该股的总数达到302060股。

不过，拉长时间周期看，阿里巴巴股票当前价格相对调整前所创的历史高点已腰斩。

据Wind数据，阿里巴巴美股当前价格为144.10美元（195.64新元），去年10月所创历史高点为319.32美元；截至10月7日港股午间收盘，阿里巴巴报144.9港元（25.26新元），其在去年10月所创上市以来高点为309.4港元。