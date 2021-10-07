媒体人罗昌平质疑抗美援朝正义性 引官媒批评

以中国抗美援朝为主题的电影《长津湖》，在中国十一长假期间票房告捷。不过，中国财经媒体人罗昌平将剧中的“冰雕连”称为“沙雕连”，并质疑抗美援朝战争的正义性，此番言论引来官媒批评，他的微博被打上禁言标签。

罗昌平10月6日在微博上写道：“半个世纪之后国人少有反思这场战争的正义性，就像当年的沙雕连不会怀疑上峰的’英明决策‘。” 此番言论中，罗昌平将中国志愿军的“冰雕连”称为“沙雕连”。

“冰雕连”被中国官方形塑为抗美援朝战争中的一个重要符号，说的是中国人民志愿军在严寒中牺牲后，仍像冰雕般坚守阵地的英勇形象，“沙雕”则是网络用语，意思相当于愚蠢、无脑。

《解放军报》旗下媒体“钧正平”当日发文回应指，罗昌平辱骂“冰雕连”，良心何在？

该文指出：“长津湖战役中，有三支连队在极度严寒中，坚守着志愿军战士的荣耀和使命，慷慨奉献了自己的生命，除两人生还外，全员化作了晶莹的冰雕，耸立在自己的阵地上。人民称之为‘冰雕连’，是对他们为国而战的尊敬缅怀...英烈不容戏谑！不可污名！不能侮辱！我们决不能让那些恶意诋毁英烈的人肆无忌惮、为所欲为。”

中共青年组织共青团中央也发文说：“这一仗我们不打，我们的下一代就要打，我们出生入死，就是为了他们不再打仗。长津湖战役中，三支连队在极度严寒的环境中坚守阵地，除两人外，全员化作‘冰雕’。‘冰雕连’，是对他们为国而战的缅怀，更是我们心中永远的丰碑。某些人不能一边享受着前人披荆斩棘带来的幸福生活，一边却昧着良心污蔑先烈。”

《解放军报》今天（7日）也在官方微博发文强调，保护英烈，是对历史最基本的敬重，尊崇英烈，是中华民族的情感底线。

面对舆论压力，罗昌平已删除了相关内容。但是他过往的言论被挖出，包括用“蛋炒饭祭日”等形容志愿军烈士毛岸英等。微博官方10月6日给罗昌平的个人社交账户打上了“违反社区公约”的禁言标签，但并未封禁其账号。

罗昌平现为天椒法务集团董事长，中欧国际工商学院2012级EMBA学员，历任《新京报》核心报道记者、深度报道部主编，《财经》杂志副主编兼任《LENS视觉》杂志副主编。着有《递罪》、《打铁记》、《高官反腐录》。