多家上市房企销售金额和面积下滑

港股内房股陆续发布9月份销售业绩数据。从销售情况看，多数房企销售金额和销售面积双双出现下滑。

据《中国证券报》报道，不少房企9月单月业绩出现明显下滑。克而瑞研报显示，9月TOP100房企实现单月销售操盘金额7596亿元，单月业绩规模不及8月，较2020年同期也下降了36.2%。下半年以来百强房企销售承压、业绩表现不及上半年和去年同期，

7至9月连续三个月单月业绩同比下跌，且9月同比跌幅进一步扩大。从累计业绩表现来看，前三季度百强房企累计销售操盘金额较2019年和去年同期分别增长22.8%和12.5%，累计业绩增速也在加速放缓。

监测数据显示，39家典型上市房企中，34家企业实现累计业绩同比增长。单月业绩方面，9月房企表现不及上半年及历史同期，18家房企单月同环比双降。近半数房企同比降幅超30%，仅绿城中国、阳光城和荣盛发展实现单月业绩同比增长，分别为28.3%、11.3%、8.1%。

联合资信研报显示，考虑到目前库存处于相对高位且房地产监管政策趋严，预计需求或将受到压制，加之受银行类金融机构房地产贷款集中管理影响，房企销售回款周期拉长，对弱资质主体形成冲击，房地产行业短期承压。

考虑到 “房住不炒 ”的整体政策基调以及金融机构房地产贷款集中管理制度的影响，主要金融机构仍将压降房地产贷款增速，预计房地产开发企业融资强监管态势仍将持续。

从市场角度看，十一假期期间，记者走访新房市场发现，不少房企为了加快回笼资金，在黄金周之前，对前期已认购但迟迟未缴纳剩余房款的客户进行批量清退。

有销售人员透露，前期为了冲量，很多房源允许只缴纳少量认购款，剩余首付款延迟缴纳。但是随着销售周期拉长过大，很多房源面临清退，清退后的房源一般用于特价房，因为销售批次已经发生了变化。

据透露：“监管对楼盘的备案价、打折力度都进行了严格限制，只有前期清退的房源，才可能出现明显的折价。随着四季度来临，客户的回款周期成为销售最先考量的因素。”

有机构认为，目前房地产股已经处于低估值区位，具备一定的投资价值。华泰证券最新研报指出，四季度可能是今年地产股最好的投资时点，核心在于压制地产股的因素有望出现边际变化。建议从终局思维选择头部房企，享受估值修复空间，同时可以关注彻底转型的部分房企。

对于商业银行而言，从8月起，个人住房抵押贷款支持证券（RMBS）规模恢复性增长，9月RMBS发行规模更是达到770亿元，创下年内新高。RMBS发行规模提升有助缓解房贷额度压力。