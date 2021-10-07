中国驻美大使讲解“躺平”“饭圈”等热词

中国驻美国大使秦刚昨天（6日）在一个活动上使用七个热词，包括“躺平”“内卷”，向美国公众介绍中国的最新发展情况和中国人的精神面貌。

据中新网报道，秦刚当天应邀在线出席由美国美亚学会和金沙集团合作举办的“旅游和人文交流”主题论坛开幕式，并发表主旨演讲，题目为《热词里的中国》。秦刚说，他希望通过讲解一些热词，协助美国民众了解中国社会正在发生的变化和中国人都在想些什么、做些什么。

秦刚首先介绍两个与抗击冠病疫情有关的热词：“人民至上、生命至上”和“逆行者”。他说：“疫情肆虐时，我们前所未有调集全国资源、举国同心开展最严格、最全面、最彻底的大规模科学防控和救治，不放弃每一个角落，不放弃每一个生的希望。”在抗疫过程中，也涌现出不惧风险、迎难而上、无私奉献的“逆行者”群体。

他接着用“躺平”“凡尔赛”“饭圈”三个网络词汇，勾勒出中国部分年轻人的生活方式和思想状态，以及社交媒体文化和商业化追星行为。他说：“在种种混乱畸形的背后，是互联网平台及其幕后资本主导的一条利益链。饭圈文化是娱乐圈过度商业化、资本化的扭曲反映。政府正在整治引导。”

秦刚用了“内卷”和“双减”的对比，介绍当今中国社会高度竞争带来的压力和商业化带来的冲击，以及中国政府和社会如何应对。他说，中国政府针对“内卷”出台“双减”政策，要减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担，目的是让教育回归本真，孩子要在学校里，德智体全面发展，使成长比成功更重要，不能让资本操作教育。

秦刚认为，这些热词反映的是中国在经历经济快速发展、社会深刻变革过程中，中国人价值取向的变与不变。他说：“我们要在市场经济大潮中坚守中国优秀传统价值观和公平正义，不迷失自我。中国除了依法治国，还以德治国。”