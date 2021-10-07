胡锡进称苏黎世会谈有成果但中美有严重分歧

中国《环球时报》总编辑胡锡进认为，中共政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪和美国国家安全顾问沙利文在瑞士苏黎世举行的会谈有成果，但对照中美双方新闻稿，仍可以看出两国的严重分歧。

胡锡进今天（7日）在“胡锡进观察”微信公众号写到，两人进行了长达六小时的会谈，双方发布的新闻稿在各自的语境中都更加积极，这表明会谈是有成果的。

他认为，中美双方公开的新闻稿都没有针对对方的负面描述和指责，对分歧的用词比较含蓄。

胡锡进也指出有分歧的地方。他引述中国的新闻稿说，杨洁篪强调中国反对以“竞争”来定义中美关系，并主张美国应深刻认识两国关系互利共赢的本质，要求美国“正确认识中方内外政策和战略意图”。不过，美国的新闻稿“仍两次用美方通常的语境谈论‘竞争’，并且像美方近期的几次表态一样使用了‘负责任的竞争’这一提法，同时强调管理风险。”

胡锡进认为，美国对中美关系的战略定义以及他们对华政策的基本思路没有变。他说：“美方新闻稿强调将继续投资美国的国家实力，并与盟友和合作伙伴密切合作，这与美方常说的‘从实力地位出发’并且强化盟友体系与中国激烈竞争的主旨是一样的。”

从将“对抗”与竞争、合作往一起说的情况变少，反复强调不想打“新冷战”，贸易代表戴琪说美国不追求脱钩，到孟晚舟事件，胡锡进觉得，美国的对华态度有所调整也是明显的。

他认为，中国不作原则性让步、坚持做好自己的事情，这一根本策略在产生效果。“美方总说要‘从实力地位出发’，但恰是它的实力远远不够实现它遏制中国发展的野心。”

胡锡进也说，美国不得不缓和一些力有不逮的对华冲突，调整对华政策的节奏，但在美国反华舆论甚嚣尘上的时候，这种调整的空间又是有限的，对外宣示尤其会受到美国国内政治逻辑的限制，所以中国人不能对拜登政府“改弦更张”抱有幻想，“我们须用自己的坚实行动给中美关系增加我方当仁不让的牵引力。”