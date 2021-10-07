广州房企时代中国前九个月完成全年目标不到六成

广州房企时代中国控股有限公司昨天披露9月经营数据显示，今年前九个月，时代中国累计合同销售(连合营项目销售)金额约为669.14亿元人民币（约140.8亿新元），签约建筑面积约为341.5万平方米。销售额比2020年同期的597.11亿元增长12.06%，签约面积与去年同期的421.1万平方米减少18.9%；同时，完成全年销售目标的58.18%，这也意味着在余下的第四季度，该公司背负有四成多的业绩销售压力。

根据澎湃新闻报道，在8月18日的2021年中期业绩媒体沟通会上，对于下半年推货策略，时代中国董事会主席岑钊雄曾表示，全年可售货值大概1600亿元，下半年还有约1150亿元货值，其中70%在大湾区核心城市，包括广州、佛山、东莞。目前，房地产市场逐渐走向平稳，但对完成全年销售目标非常有信心。

岑钊雄进一步讲道，时代中国全年预计结转交付的房屋约400多万平方米，上半年已经交付了130多万平方米，还有约300万平方米将在下半年交付，这部分也将结转成收入。尽管5月、6月，广州疫情有一波反弹，但目前看主要的交付周期都符合预期，“下半年的一些交付，整个安排是没有太大问题，非常有信心按时在下半年把房屋交出来。”

报道称，“三道红线”中，时代中国踩中一条，剔除预售款项后的资产负债率约为76.6%，比上年底减少两个百分点，目前为黄档企业，这意味着该公司全年有息负债增速不得超过10%。时代中国对此表示，有信心在2022年年底前回到绿档企业。

根据半年报，今年上半年，时代中国录得收入136.384亿元，同比减少8.6%；利润19.233亿元，同比增加6.2%；核心净利润增加至19.346亿元，同比增加5.7%。时代中国拥有人应占利润为16.289亿元，同比增加6.0%；权益合并收入为181.853亿元，增加32.608亿元，增幅为21.8%。

截至今天发稿前，时代中国控股收于6.23港元，涨幅0.81%，总市值123.61亿港元。

