下午察：爱国电影容不得批评吗？

以中美朝鲜战争为主题的中国国产电影《长津湖》自上映以来，不仅打破了中国剧情片单日票房、战争片单日票房纪录、国庆档影片首映日场次等十多项纪录，还成为中国各大官媒力捧的对象，交口称赞的优秀作品，可谓票房口碑双丰收。

中国国产电影《长津湖》自上映以来打破了中国剧情片单日票房、战争片单日票房纪录、国庆档影片首映日场次等十多项纪录。（互联网）

中国官方通讯社新华社在电影上映第三日（2日）就发文称赞影片因为“打破常规、情感共振、有效探索”三大特点而取得成功。

这篇充满溢美之词的文章引述北京师范大学教授王一川指出：“最重要的是，这部影片回答了我们为什么一定要打那场仗，因为‘我们不打，就是我们的下一代要打’。”

文章也引述中国电影评论学会会长饶曙光称赞，《长津湖》在战争叙事上的新探索和新表达，无疑为业界树立了良好的前进方向，为国产战争影片的后续创作提供了可资借鉴的范本。

新华社旗下新华网今天也以《176分钟的电影<长津湖>凭何引人“热追”？》为题，报道了《长津湖》导演之一林超贤的采访内容，并从拍摄手法到场景布置，从导演监制到演员阵容，都一一做了详尽的分析。

《长津湖》导演之一林超贤接受新华网访问。（视频截取）

另一导演也是影片监制的陈凯歌周二（5日）则是在中国官媒《人民日报》上发表题为《把人物写好，戏才有底气》的文章，忆述自己拍摄影片的艰难过程，并感叹道：“哪怕再多的磨难与牺牲，我们也要用胜利赢得和平、赢得尊重。”

央视电影频道节目中心（CCTV6）官方平台1905电影网周一（4日）还发文表扬了曾是流量明星、如今已成功转型的年轻演员易烊千玺，称他凭借《长津湖》达成了一项无人匹及的成就——他以往主演的电影累计票房已经达到了50多亿（人民币，下同，约10亿新币）。

这部由大陆导演陈凯歌、香港导演徐克、林超贤共同执导、由吴京、易烊千玺、段奕宏、胡军等重磅明星主演、历时五年、耗资13亿并赶在今年国庆前夕上映的历史题材献礼片，能获得官方的轮番宣传是在意料之中。

不过，在对电影《长津湖》大力支持的同时，官媒还承担着另一个责任，那就是批评、反驳对影片涉及的这场战役的质疑。

官媒批评对历史的质疑

中国财经媒体人罗昌平昨天在微博中写道：“半个世纪之后国人少有反思这场战争的正义性，就像当年的沙雕连不会怀疑上峰的‘英明决策’。”

“冰雕连”在《长津湖》中被塑造为抗美援朝战争中一个重要象征，是指中国人民志愿军在严寒中牺牲后，仍像冰雕般坚守阵地的英勇形象，而“沙雕”则是网络用语，意思相当于愚蠢、无脑。

罗昌平这番评论被视为质疑抗美援朝战争的正义性，而且羞辱了志愿军战士。

《解放军报》旗下媒体“钧正平”当天发文斥责罗昌平辱骂“冰雕连”，良心何在？文章警告道：“英烈不容戏谑！不可污名！不能侮辱！”

“共青团中央”今天也通过微博发文批评说，某些人不能一边享受着前人披荆斩棘带来的幸福生活，一边却昧着良心污蔑先烈，“污蔑抗美援朝先烈，我们不答应！”

实际上，有关朝鲜战争的讨论在中国网络上一直存在，但在《长津湖》上映后，这类讨论则更加深入，“钧正平”在电影上映两日后也发文质问：“对长津湖的胜利说三道四的人，他们究竟想干什么？”。

截至昨天21时19分，电影《长津湖》总票房突破30亿人民币。（中新社）

共青团中央也在前述文章中重申：“这一仗我们不打，我们的下一代就要打，我们出生入死，就是为了他们不再打仗”，侧面反驳了网络上对战争必要性和正义性的怀疑。

官方从历史问题评价的角度进行反驳可以理解，何况眼下中美关系紧张，朝鲜战争这一题材作为献礼片在此时被推出也有更特殊的意义。

但另一个问题是，作为一部公映电影，如果只是从艺术角度批评也不被接纳，是否合适呢？



献礼片有影评豁免权吗？

被官媒盛赞的《长津湖》在中国评分网站豆瓣中有18万人打分，其中5.8%的人在满分为五星的评价中给出了两星，1.5%的人给出一星，超过30%的人给出三星，使得这部风头正劲的影片目前得分为7.6分（满分10分），不算是高分电影。

其中获得高赞的一条短评写道：电脑特效出戏，战争场面效果粗糙，整部影片时间太长，一些可有可无的叙述太多。

有网民留言说，“片长三小时有一种浪费时间的感觉，时长这么长剧情却没有撑起来”、“很多冻死的英雄竟然一笔带过，让人误以为当年轻轻松松虐美国。”

更有犀利的网民调侃到：“电影套上主旋律，就像打了满满的破尿酸”，“有央媒撑腰的电影谁敢造次？”

一语成谶，影评公众号“深焦DeepFocus”上周五（1日）晚上就因为发表了有关《长津湖》的评论文章《粗制滥造的主旋律，到底献给谁看？》，而被封禁两周，相关文章也被删除。

“深焦编辑部”在告知读者的声明确认了封禁消息，并在结尾写道：“电影没那么可怕，影评更没那么可怕。”

影评公众号“深焦DeepFocus”因发表了有关《长津湖》的影评文章而被封禁两周，相关文章也被删除。（互联网）

被封禁的影评到底可不可怕？从互联网上留存的影评截图来看，文章主要是从专业角度就特效、剪辑、分屏以及创作理念等提出了批评和建议，也指出一些场次的实际观众仅有一半，质疑票房存在“注水”情况，但完全没有触及任何敏感的政治、历史话题，谈不上“可怕”。

文章批评《长津湖》的特效与国产电影最高工业水准相比基本倒退10年以上，但也称赞影片中的室内肉搏戏部分，镜头相对稳定且较长，营造出了十足的紧张感。

文章最后还说，从创作理念上看，这类影片似乎不需要人物只需要群像，不需要深度只需要广度，其结果就是观众能且只能被感官刺激，真正的共情付之阙如，呼吁今后的战争献礼片能有相对坚实的东西，而不仅仅是历史的车轮和棋子。

这篇饱含着作者对国产电影“爱之深责之切”的评论文章有理有据，逻辑清晰，唯一能想到被删的原因，恐怕就是批评对象是献礼片《长津湖》。

但献礼片就容不得任何批评吗？官方媒体曾说，爱国不能成为一门生意，那么爱国题材就可以成为艺术水平问题的遮羞布吗？