美国防部：美台防务关系与大陆威胁保持吻合

美国媒体披露美军在台湾秘密协助训练台湾武装部队，美国国防部回应时说，对于具体的行动、作战或训练没有任何评论，但强调美国对台湾的支持和美台防务关系，与中国大陆目前构成的威胁保持吻合（remains aligned against）。

综合美国之音和路透社报道，美国国防部发言人萨波（John Supple）在声明中指中国大陆加大了对台湾和其他盟友与伙伴进行恐吓与施压的努力，包括在台湾、东海和南中国海附近增加军事活动。美国认为，这些活动破坏稳定，增加误判风险。

萨波也说：“美国对印太地区的和平、安全与稳定有着持久的利益。我们敦促北京信守和平解决海峡两岸分歧的承诺，这是三个联合公报中所阐明的。”

美国《华尔街日报》昨天（7日）报道，一支美国特种作战部队以及一支海军陆战队一直在台湾秘密行动，协助训练台湾的武装部队，而且时间至少已持续一年。

该报引述美国官员说，美军驻台部队约有二十多人，其中特种部队及支援部队成员负责训练台湾地面部队的几个小单位，海军陆战队则与台湾海军合作，进行小型舰艇训练。

《华尔街日报》称，由于北京这些年来的军事集结和近年来对台湾的威胁行动，在台部署美国特种作战部队反映了五角大楼内部对台湾战术能力的担忧。

路透社之后报道，消息人士透露，美国军方以轮调制，临时派遣人数不多的特种作战部队成员，到台湾训练当地军队。消息人士拒绝说明美军多久以前开始进行这项训练，但暗示在拜登政府1月上台前就已经开始。

台湾国防部拒绝就该训练安排置评，只说所有的军事交流都按照年度计划进行。

美国智库“德国马歇尔基金会”亚洲项目主任葛来仪（Bonnie Glaser）不排除中国大陆知道有这项训练的可能性，并认为让这项训练公之于众，将迫使中国大陆做出反应，并可能对台湾施加更多的压力。

美国共和党参议员柯宁（John Cornyn）曾在8月发推文称驻台美军多达3万，超过在韩国的2万8000人。

大陆官媒《环球时报》当时狠批称，此事若当真，解放军将立刻驱逐在台美军，并以武力收复台湾。

据《联合报》等台媒报道，台湾海军退役中将兰宁利后来预测，台湾目前有300名至450名美军。