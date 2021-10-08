分析：港土地改革计划利好地产巨头 房价难降温

香港特首林郑月娥周三公布一系列增加香港住宅供应的举措，包括把北部地区发展成覆盖250万人口的“都会区”，这项计划可能需要数十年方可实现。分析认为，这项计划利好地产业巨头，因此当地高昂的房价难以降温。

据彭博社报道，彭博行业研究的地产分析师帕特里克·黄（音译自Patrick Wong）说：“这不是一蹴而就的事情”。他估计，香港的房价今年将上涨5％至10％。

林郑月娥在本届任期的最后一份年度施政报告中宣布，将把新界北部建设成下一个住宅和商业中心，占地300平方公里（116平方英里）。这个面积相当于香港总面积的27％，约为纽约市的五分之二。

中国中央政府施压林郑月娥解决住房短缺问题，当局将引发2019年反政府抗议活动的民众不满情绪归因于房价问题。林郑月娥宣布的北部都会区毗邻中国广东省，目的也是加深香港与大陆的联系。

林郑月娥表示，政府将在北部地区寻找更多地块，增加多达18.6万个住宅单位，发展完成后，连同元朗区和北区现有的39万个住宅单位，总住宅单位数目将达90.5万至92.6万个。虽然她没有给出明确的时间框架，但表示，北部都会区将是未来20年香港城市发展和人口大幅增长的最有活力地区。

为了解决繁琐的官僚程序，林郑月娥还提出一些举措以简化开发流程。

利嘉阁地产的首席执行官廖伟强认为，施政报告侧重于中长期规划，没有针对房地产市场的任何短期措施，因此未来几年不会对房地产市场和价格产生太大影响。

政府把重点放在增加土地供应而不是加税等楼市降温措施，这对香港地产巨头而言是个利好消息。香港四大房地产开发商：恒基地产、新世界发展、新鸿基地产、长实集团在北部地区都有很多土地资源。

银河-联昌证券中国和香港研究主管郑怀武认为，开发商有很多农地可以改造并出售。恒基地产和新鸿基的土地储备尤其多而且他们善于改造用地。

8月香港房价升至创纪录新高，打碎了香港年轻人对经济下滑期购房可能更容易的幻想 。即使对于那些买不起房的人来说，要申请到政府补贴的公屋可能也需要将近六年。