易纲承诺继续打击金融科技业垄断

中国央行行长易纲表示，中国将继续采取措施，遏制互联网平台公司的垄断行为，加强对消费者隐私和数据安全的保护。

据彭博社报道，易纲周四在国际清算银行(BIS)会议上说：“我们将继续与反垄断部门合作，打击垄断，积极应对算法歧视和其他新形式的反竞争行为”。

易纲提出三项金融科技监管的指导原则：要求金融企业必须获得经营许可；必须在不同业务部门之间设置防火墙，例如保险和财富管理，以防止跨部门风险；必须切断非银行与银行服务之间的直接联系。

易纲表示，央行将继续加强对支付行业的监管，要求包括个人信息业务在内的所有金融服务获得监管许可。

中国过去一年一直在整顿国内科技业巨头。监管机构去年11月推出了针对金融科技的新规定，迫使马云的蚂蚁集团在临上市的最后几天取消了创纪录IPO。

北京还对电商巨头阿里巴巴、外卖业领头羊美团发起反垄断调查，针对网络游戏、课外教辅，海外上市和数据安全等领域也陆续出台新规。

易纲表示，中国央行要求提供金融服务的科技平台企业成立控股公司，并将所有从事金融活动的附属公司纳入其中。他说，未来央行将要求合并这些控股公司的资产负债表并加强审慎监管。

易纲宣布的举措与当局之前对蚂蚁集团的行动相仿。蚂蚁被要求实施向金融控股公司的转型，意味着将受到类似银行的更严格审查。在被要求切断与核心支付服务的不当联系后，蚂蚁集团已为其消费者贷款业务设立了一个新实体，其中包括花呗和借呗。

英国《金融时报》此前报道，中国当局可能采取进一步行动，分拆蚂蚁集团的支付宝，并为其贷款业务创建一个单独的应用。

中国央行正在考虑遏制网络支付垄断的新规定，当局已告诉至少十几家科技公司，可能需要将它们的金融部门重组为将由央行监管的实体，就像马云的公司被迫进行的业务改革那样。银保监会告知提供银行服务的金融科技平台，他们必须遵守与传统银行相同的资本要求以遏制风险水平。

中国央行推动科技公司与监管机构共享有价值的数据，北京方面试图加强对阿里巴巴、腾讯控股等公司通过网上支付和其他服务收集的海量信息的控制。彭博今年早些时候报道，中国监管机构据悉提议由几家互联网巨头成立一家合资企业，加强对互联网平台大数据的有效监管。

易纲表示，金融机构对信息的收集，使用和存储应该严格依法，确保保护个人隐私和消费者权益。他说，央行将考虑以更准确的方式定义数据所有权，更好地促进数据交易和数据的公平使用。