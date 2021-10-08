港中大学生报澄清学生会是停止运作非解散

针对香港中文大学学生会昨天（7日）发布解散声明，参与学生会联席会议的《中大学生报》当晚在面簿发文澄清，中大学生会只是“停止运作”，而并非“解散”。

根据香港01新闻报道，中大学生会在解散声明中称，上月10日召开学生会联席会议，接纳学生会代表会全体代表请辞及解散中大学生会议案。中大校方随后也回应说，对学生会决定主动解散感到遗憾。

《中大学生报》昨晚指出，上述议案与学生会及校方声明内容有出入，学生会代表会当时在联席会议上通过的议案内容是“联席会议接纳中大学生会代表会全体代表请辞，中大学生会即时停止运作，议案自代表会职员会公布起生效”。

学生报还指，上述通过的议案是意指在全体代表辞职情况下，代表会无法发挥其在学生会内最高立法、监察及民意代表机构的角色，因此学生会“无法运作”。他们还说，“停止运作”代表学生会现为架空状态，即架构仍然存在，因此校方没有干预学生会事务的权利，更不可能取缔学生会的角色。

学生报补充说，由于辞职是个人决定，再加上目前的形势，因此强调并非反对此次联席会议所通过的辞职议案，但反对将“停止运作”决定表述为“解散”。

学生报还表示，解散学生会关乎全体中大学生利益的议案，故需以全民投票方式决定。中大学生在如此重大、影响自身利益的事宜上，应有表述意见与决策的权利。

中大学生会曾积极参与反修例运动。 2019年11月4日香港科技大学学生周梓乐堕楼，延至11月8日不治离世，触发“黎明行动”。在这一行动中，有香港中文大学学生及示威者发动“二号桥行动”投掷杂物到东铁线路轨和吐露港公路上以堵塞道路促成全民罢工，及后包括防暴警察在内的大批香港警察到场后与示威者在二号桥上爆发严重冲突。

中大今年2月宣布与学生会干事会当选内阁“朔夜”割席，并提出多项“封杀”措施，包括要求学生会注册为独立社团。中大学生会昨天在社交平台发布解散声明，指上月10日召开学生会联席会议，接纳学生会代表会全体代表请辞及解散中大学生会之议案，并称历51届、坚持由民主程序产生的中大学生会成为历史。