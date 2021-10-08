人民日报谈剧本推理游戏：剧本质量是生命力所在

针对剧本推理游戏越来越受到年轻人的欢迎，中国官媒《人民日报》今天发表署名文章指出，现阶段剧本推理游戏的市场竞争日趋白热化，但剧本质量是这类游戏的生命力所在，目前剧本生产能力，无法满足下游市场不断增长的需求，优质剧本资源是稀缺，呼吁该该行业应加强规范发展，汲取文明养分，弘扬社会主义核心价值观，激发更多正向价值。

文章说，作为一种真人角色扮演推理游戏，剧本推理游戏颇受年轻人青睐。新颖的玩法、沉浸式的体验、无负担的社交，种种游戏特点，助推剧本推理游戏热度上升，成为在年轻人中流行的线下娱乐方式。而旺盛的市场需求，推动了行业的快速发展，吸引众多服务业从业者投入其中。有数据显示，全国相关线下门店逾两万家，行业市场规模将超170亿元（人民币，约35.8亿新元），市场发展前景十分可观。

文章指出，在早期的迅猛扩张之后，现阶段剧本推理游戏的市场竞争日趋白热化。面对热现象，需要冷思考。目前，实体场景、服饰道具等因素对门店持续获客能力的影响已十分有限，而产业链上游的剧本生产能力，还无法满足下游市场不断增长的需求，优质剧本资源更是稀缺。在结构性供需失衡的背景下，开始出现剧本盗版、抄袭等问题。与此同时，经营主体无牌照运营，同质化竞争、互相“挖墙脚”抢人才等现象也时有发生。今年以来，一些相关企业注册后不久即注销。如何解决好类似问题，确保行业持续健康发展，值得我们思考。

文章认为，剧本质量是这类游戏的生命力所在。市场上流行的剧本，其情节大多围绕虚构的爱情故事展开，且往往借鉴、模仿经典影视剧作品，创新力不足。要想突破现阶段剧本创作的局限，一方面需要吸引更多优秀的创作者进入行业，注入新思路、新素材、新表达；另一方面，作者们也应努力开拓视野，走进生活、贴近实际、观照现实，少一点空中楼阁、闭门造车。与此同时，还应强化监管，坚决打击盗版、抄袭等行为，为作者提供良好的创作环境，保护其合法权益。此外，还应加快完善行业规范，引导市场主体加强自律，自觉抵制劣质剧本。

文章以湖南长沙一家博物馆推出文物特展与剧本推理游戏融合的新玩法，剧本以真实历史事件为背景改编，让游客在探索推理中深入了解展品故事为例，指出类似的“跨界”尝试，突破了剧本创作的瓶颈，扩展了参与主体，为剧本推理游戏创新发展提供了有益借鉴。文章最后呼吁，加强规范发展，汲取文明养分，弘扬社会主义核心价值观，更好赓续优秀传统文化、传递正能量，不断兴起的新娱乐形式定能打开更广阔的发展空间，激发更多正向价值。

