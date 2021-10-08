浙江丽水发现七宗鹦鹉热病例 一例死亡

浙江丽水市疾病防控5日通报，丽水市中心医院和丽水市人民医院自9月上旬开始先后收治了七宗鹦鹉热病例，其中一宗救治无效死亡。

据“丽水疾病防控”微信公号报道，患者表现为剧烈头痛、全身肌肉疼痛，而后出现咳嗽、咳痰、呼吸困难、发绀、烦躁、重症肺炎等，病程长，病情重。经实验室检测宏基因检测，确诊为鹦鹉热，这也是丽水市首次报告鹦鹉热病例。

通报称，鹦鹉热原是鸟类的特种传染病，可传播于人，主要由排出衣原体的鸟类及其污染物引起人类感染，是典型的动物源性传染病。最初发现本病多见于玩赏鹦鹉者，故命名为鹦鹉热。

鹦鹉热的传染源主要为鸟类，包括鹦鹉、长尾鹦鹉、相思鸟、金丝雀、鸽子、海鸥及其它鸟类，鸭等家禽也可成为传染源。此外，病人咳出的痰对他人也有传染性。

侵入人体后，鹦鹉热衣原体的潜伏期通常为7至15天，短的3天，最长可达45天。此外，复发可发生血栓性静脉炎，有时发生晚期并发症肺梗死造成患者死亡，也有可能发生心内膜炎、心肌炎、心包炎、黄疸性肝炎、化脓性中耳炎、急性支气管炎等并发症，但不多见。

丽水市疾病防控提醒，预防鹦鹉热主要是勿与病鸟接触，严格养禽和鸟类贸易集市以及运输过程的检疫制度。对发生过感染的场所和房舍，给予检疫监督和消毒处理。在家禽和鸟类运输前后，应在饲料中掺拌四环素，以加强预防作用。必要时尚需采取检疫和进行隔离观察等措施。病例应采取隔离治疗措施。