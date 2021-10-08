山西汾河新绛段遇40年来最大洪峰发生决口

受连日强降雨影响，山西太原、阳泉、临汾等地降雨量破10月上旬降雨量记录。昨天上午7时许，近40年来的最大洪峰进入运城市境内。新绛县桥东村附近的汾河北段堤坝昨天17时左右发生决口，决口长度近20米，目前现场有10余台大型机械和300余人正在用石料、捆绑好的砖垛等封堵决口。截至今天9时许，决口尚未完成封堵。

综合新华社和澎湃新闻报道，据山西省气象局消息，本月2日20时至7日8时，山西出现大范围强降水，全省过程降水量在15.4至285.2毫米之间，最大降水出现在大宁；全省有18个县（市、区）降水超过200毫米，有51个县（市、区）降水在100至200毫米之间。

受近期连续降雨和上游来水的影响，汾河运城段遭遇近40年来最大洪峰。新绛是汾河洪峰进入运城的第一站，流经龙兴、古交、横桥、万安等4镇31村，境内长度44.94千米。面对不断上涨的水势，5日17时，新绛县启动全县防汛四级应急响应，封堵汾河、浍河沿线所有雨排口、排污口，防止洪水倒灌，目前已转移撤离17631人。

截至昨天20时，汾河新绛段流量已由最高峰值每秒1125立方米回落至每秒983立方米，当地已加固加高汾河堤坝13.7公里，转移撤离群众17631人，全县10个临时集中安置点已安置1800余人。共调用大型机械设备50台辆、编织袋16.8万条，发放帐篷、床、被褥等救灾物资1300余套。

此外，汾河流域干支流涨水明显。汾河稷山段全长41.4公里，防洪堤防总长62.5公里。目前，当地组织县直36个单位300余人上坝，24小时不间断巡堤护堤，发现险情立即上报并处置，确保汾河堤防安全。尤其是对双面邻水段堤防严防死守。截至目前，共储备大型救援装备挖掘机28台、抽水泵103台、照明灯3台、发电机4台、强排泵车3台、编织袋10.6万条、发电机9台套、冲锋舟2艇、卫星电话1部，确保人、村、企、城、堤等各方面安全。

汾河河津段全长26.8公里，堤坝南北各22公里，沿河共有4个乡镇、34个村，1.07万人。河津市按照“保人、保村、保城”“物资到位、设备到位、人员到位”的总目标，撤离低洼地带群众，动员该市50余家单位1000余名党员干部上坝参与防汛；集结专业抢险队伍400余人，随时整装待命；组织编织袋10万个、车辆600余台、各类大型机械设备100余台。

另据中国消防官方统计数据，10月1日0时至10月7日12时，山西消防共接警出动抗洪抢险救援386起，出动消防车辆627辆、出动力量3801人次，疏散营救被困人员920人。

