湖南临澧凌晨误报防空警报 官方回应：短路引起故障

针对“湖南临澧凌晨拉响防空警报”事件，临澧县住建局在最新说明中介绍，确定防空警报器误报的原因是由于相关设备线路短路引起的警报器故障，下一步将对该处警报器全部更换。临澧县住建局就此次误报给群众造成的不便致歉。

据微信公号“微临澧”消息，昨天凌晨1时35分左右，临澧县住建局（人防办）接到群众反映，县城区某单位楼顶防空警报器持续间断鸣响，县住建局（人防办）工作人员立即前往处置，到达现场后采取切断电源等应急措施进行处置，1时50分左右处置完毕。随后安排街道、社区对周边居民进行了解释说明，避免群众过度恐慌。

据临澧县住建局介绍，事情发生后，县住建局（人防办）立即通知设备厂家派技术人员到现场查明原因，技术人员昨天下午到达现场后进行了检测，确定防空警报器误报的原因是由于相关设备线路短路引起的警报器故障。下一步将对该处警报器全部更换，并立即启动县城区其它警报设施的检测检修工作，杜绝此类事情的再次发生。



据极目新闻早前报道，网民发布的视频显示，昨天凌晨1时30分左右，临澧县多个楼栋里的居民家里均已关灯。突然，防空警报响了起来。有网友在评论区留言表示，“我都一直没有睡觉，好吓人哦。”还有网友称，“吓得我不敢睡！响了好久！”防空警报拉响后，有临澧当地网友表示，听到声音后，抱着孩子就往外跑。

临澧县当地居民方女士受访时说，防空警报大约是凌晨1时30分左右开始响起，断断续续地响了差不多20分钟。方女士称，防空警报响起后，她上网搜索也不知道是什么情况，看到群里大家各种讨论，她当时家里感到十分害怕。

