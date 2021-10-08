台湾外交部今天表示，帕劳政府正式承认台湾高端疫苗，未来将持续与各国沟通协调，持续争取台湾产疫苗取得广泛的国际认证，促进台湾人旅行权益及便利。

根据联合报报道，台湾外交部说，经过台帕双方密集沟通协调，台湾高端疫苗成功获得帕劳政府的正式承认，除了再次彰显台帕双方紧密友好、彼此互信的坚实关系，也是对于台湾医药生技成果的一大肯定，外交部再次表示感谢。

台湾驻帕劳大使馆昨天晚间举办中华民国110年庆祝酒会，帕劳总统惠恕仁在酒会致词时，感谢台湾对帕劳持续提供的各项合作与援助，“台帕安全旅行圈”在疫情期间为帕劳经济带来重要活力。

惠恕仁当场宣布，帕劳政府已颁布新的卫生法令，正式将台湾的高端疫苗与其他获得世界卫生组织（WHO）及美国食品药物管理局（FDA）所认证的疫苗，同时列为帕劳所承认的疫苗，惠恕仁并将这一新的法令复印件交给台湾驻帕劳大使周明淦。

依据帕劳原有的卫生法令规定，只有施打过两剂获得WHO或美国FDA所承认的疫苗14天后，才准许入境帕劳。

台湾外交部说，帕劳正式承认台湾高端疫苗，未来台湾人只要完成施打两剂高端疫苗，即可享如同完成施打BNT、阿斯利康及莫德纳等国际认证疫苗的待遇一样，不受限制赴帕劳观光旅游；在台帕两地疫情都获得稳定控制的情形下，认证高端疫苗除了有助于进一步促进台帕人民之间的交流互动，也将会是促进台帕双向观光旅游的新动力。

外交部强调，台湾高端疫苗获得友邦帕劳政府正式认证与WHO及美国FDA所认可的疫苗具同等级的效用，是台湾在争取自产疫苗获得广泛国际认证的努力中的重要进展。