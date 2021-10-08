王毅：团结合作是应对恐怖主义的唯一通途

中国国务委员兼外长王毅说，全球恐怖威胁波浪式起伏，国际反恐形势复杂严峻。面对恐怖主义，各国命运与共，团结合作是唯一通途。应跳出“小圈子”和“零和博弈”思维，践行真正的多边主义；同时，应摒弃任何“双重标准”，如果从政治需要出发，将反恐政治化、工具化，实质上是养虎为患，最终必为虎所噬。

根据中国外交部网站消息，王毅在全球反恐论坛第十一次部长级会议上书面发言时指出，今年是“9·11”事件20周年。在各国共同努力下，国际反恐合作取得显著成效，但恐怖势力剿而不灭，恐怖网络仍在蔓延。恐怖组织利用社交网络、加密通信、虚拟货币、人工智能等新兴技术从事恐怖活动，增加了防范和打击难度。世纪疫情延宕给国际反恐斗争带来复杂影响。国际社会反恐之路任重道远，国际反恐合作只能加强，不能削弱。

王毅指出，对未来国际反恐事业，应发挥联合国中心作用。面对恐怖主义，跳出“小圈子”和“零和博弈”思维，践行真正的多边主义，始终站在历史正确和公正道义一边。切实遵守《联合国宪章》宗旨和原则等国际关系基本准则，严格执行安理会有关决议，全面落实《联合国全球反恐战略》。

王毅还说，应坚持标本兼治原则。反恐是一项复杂艰巨的系统工程，只有着眼长远，从政治、经济、社会、文化、宗教等多方面入手，才能从根本上铲除滋生恐怖主义的土壤和环境，并最终取得胜利。阿富汗战争的结果再次证明，单纯依靠军事手段难以彻底消灭恐怖主义，以反恐名义强行移植民主模式水土不服，不可持续。

王毅强调，应摒弃任何“双重标准”。恐怖分子没有好坏之分。如果从政治需要出发，将反恐政治化、工具化，实质上是养虎为患，最终必为虎所噬。不能以保护少数民族和宗教自由为幌子，无端攻击抹黑他国反恐和去极端化正当举措，更不能纵容甚至利用恐怖组织谋求地缘私利。同时，应遏制新威胁新挑战，全球恐怖活动出现的新苗头应引起高度警惕，以及加强发展中国家反恐能力建设。

王毅说，“东伊运”是联合国安理会1267委员会列名的恐怖组织，一直活动频繁、罪行累累，不仅严重危害中国的安全稳定，也是国际社会的现实威胁，必须本着“零容忍”态度予以坚决打击。

王毅最后说，恐怖主义是人类公敌。面对恐怖主义威胁，各国休戚与共。要站在人类命运共同体高度，团结协作，共同应对，合力铲除恐怖主义这一“毒瘤”。中国一直是国际反恐阵营的重要参与者和贡献者，愿同各国继续开展卓有成效的反恐和去极端化交流合作，通过自身努力为国际反恐进程提供“中国方案”。

