长春一无症状感染者入境44天后核酸呈阳性

长春一名无症状感染者8月20日由菲律宾自厦门入境就地隔离14天，再从厦门到长春在集中隔离点隔离观察七天，却在入境44天后核酸检测为阳性。长春立即启动应急响应机制，迅速开展流调排查、转运隔离、核酸检测等各项工作。

根据哈尔滨日报引述长春市卫健委发布的通告，截至昨天14时，当地已累计隔离密接、次密接和重点人员1122人，核酸检测结果均为阴性。采集居住场所及相关场所环境样本114份，均为阴性。

该名无症状感染者入境44天后核酸阳性。此前，他于8月20日由菲律宾自厦门入境，就地隔离14天；9月4日乘坐CZ8444次航班自厦门到长春，在集中隔离点隔离观察七天；随后继续居家隔离观察九天。这三次隔离累计时间达30天。

该名感染者居住小区楼栋和曾去过的楼栋共封闭管控176人，已完成三轮核酸检测，结果均为阴性。八一水韵城ABCD区的6245人已完成全员核酸检测，结果均为阴性。该人曾就医的长春肿瘤医院已完成三轮核酸检测，累计检测样本2535人份，结果均为阴性。其活动过的场所等重点区域及环境也已进行全面消毒。

目前，该感染者所居住的八一水韵城小区仍处于分区分级管控中。小区居民生活秩序正常有序。

日前，相关流调、排查和检测工作已基本完成。基因测序未得到全部基因序列，仅获得部分基因片段。实验室细胞培养未见阳性病毒复制。经专家综合研判，该无症状感染者造成病毒传播的可能性极低。

