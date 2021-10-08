中国常驻联代表：人民的开心笑容是人权状况的最好答案

中国常驻联合国代表张军昨天说，中国人民的幸福生活和开心笑容，是中国人权状况的最好答案。人民的支持是中国走具有自身特色人权发展道路的最大底气，中国前进步伐绝不会因外部干扰而停止，坚决拒绝美国等少数国家的无理指责，并奉劝美方在人权问题上回归对话与合作的正途。

根据中国常驻联合国代表团网站消息，张军在昨天举行的联大三委一般性辩论会议上表示，实现平等，享受人权，是人类的共同理想，也是中国人民孜孜以求的目标。在中国共产党领导下，中国找到了适合国情的发展道路，实现了民族独立、国家富强，人民成为真正的主人，民主、人权、自由、平等成为现实，中国人民享受人权的水平不断迈上新台阶，也为推进世界人权事业作出突出贡献。

张军强调，人民幸福生活是最好的人权。中国历史性地解决了绝对贫困问题，提前10年实现2030年可持续发展议程的减贫目标。中国坚持人民至上、生命至上，疫情防控取得重大战略成果。中国人民的支持，是推进中国特色人权发展道路的最大底气。

张军指出，促进和保护人权是一个动态的历史进程，国际社会必须牢牢把握好正确方向。要坚持人权发展道路的多样性，而不是将某种模式强加于人。外来强加的人权道路既不民主，更行不通。要坚持对话合作，而不是制造对抗。个别国家嘴上喊着“回归多边主义”，实际却大肆拼凑排他性的“小圈子”；嘴上喊着维护国际秩序，实际却四处制造麻烦，大搞违反国际法的单边制裁和胁迫行为，侵犯别国人民权利。要维护公平正义，而不是搞以强凌弱。世界在发展，广大发展中国家任人宰割的时代一去不复返了。人权不是西方人的特权，各国人民都有权过上好日子。

张军指出，美国等少数国家执意在联大三委挑起对抗，点名批评其他发展中国家人权状况，各种帽子满天飞，却对自己和盟友国家的人权劣迹视而不见。美国等少数国家罔顾事实、编造谎言、对中国进行无理指责，借人权干涉中国内政。对此，中国政府和人民坚决反对、严正拒绝。他们的指责违背事实、违背正义、违背世界发展潮流。他们关心中国人权是假，破坏中国发展稳定是真。奉劝美国等少数国家，该醒醒了！面对全球性挑战，对话才是方向，合作才是正途。

张军强调，中国的发展进步是中国人民奋斗出来的。中国从不指望别国的恩赐，但也绝不允许任何人剥夺中国人民发展的权利、过好日子的权利。中国的前进步伐绝不会因外部干扰而停止。中国走自己发展道路的决心坚定不移，维护国家根本利益的决心坚定不移，维护广大发展中国家共同利益和尊严的决心坚定不移。

